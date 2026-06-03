Pahayag ng Navy ng Iran: Ang command and control center ng mga kasamaan ng hukbo ng Amerika na nasa isang American destroyer sa Dagat ng Oman ay tinar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran / Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 3, 2026) – Inihayag ng Navy ng Islamic Republic of Iran sa isang pahayag kaninang madaling-araw na tinarget nito ang "command and control center ng mga kasamaan ng hukbo ng Amerika" na nakalagak sa isang American destroyer sa Dagat ng Oman. Ang pahayag na ito ay inilabas ilang oras matapos ang pagtaas ng tensyon sa katimugang tubig ng bansa at ang pagtatangka ng mga American destroyer na lumapit sa mga teritoryal na tubig ng Iran.
Sa pahayag ng public relations ng hukbo na ipinadala sa pamamagitan ng domestic news agency, nakasaad: "Ilang oras lamang matapos ang mga pagalit na aksyon, paglabag sa mga regulasyon na namamahala sa Strait of Hormuz, at mga mapanganib na gawain laban sa mga komersyal na barko ng Iran sa Dagat ng Oman ng terorista at agresibong hukbo ng Amerika, agad na sinubaybayan at tumpak na tinukoy ng Navy ng hukbo ang pinagmulan ng mga aksyong ito, at matagumpay na tinarget ang command and control center ng mga kasamaang iyon na nakalagak sa isang American destroyer na naglalayong lumapit sa tubig ng Islamic Republic of Iran."
Batay sa pahayag na ito, ang nasabing operasyon ay ginawa bilang tugon sa "mga agresibong aksyon ng Amerika laban sa komersyal na pagpapadala ng Iran at paglabag sa mga regulasyon ng Strait of Hormuz." Idiniin din ng Navy ng hukbo na habang malapit na binabantayan ang mga aksyon ng "kriminal na Amerikano-Zionist na kaaway," ito ay tutugon sa anumang pagalit na aksyon sa pinakamaikling posibleng panahon.
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