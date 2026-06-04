Video| Mga larawan ng pagsisiksikan ng mga tao sa metro upang makarating sa pagdiriwang ng Wilayah at muling pagpapatibay ng katapatan sa Kataas-taasa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng pagsisiksikan ng mga tao sa metro upang makarating sa pagdiriwang ng Wilayah at muling pagpapatibay ng katapatan sa Kataas-taasang Lider.
Kasabay ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 4, 2026), ipinapakita ng mga larawang inilathala sa social media na ang mga istasyon ng metro ng Tehran, lalo na ang mga linyang patungo sa Enghelab Street at Azadi Square (lugar ng "10-kilometrong pagdiriwang" at mga pagdiriwang ng Wilayah), mula sa unang oras ng umaga ngayon ay nakaranas ng hindi pa naganap na pagsisiksikan ng tao. Daan-daang libong mamamayan ng Tehran at mga karatig lungsod ang gumagamit ng pampublikong sasakyan upang lumahok sa mga seremonya ng Eid al-Ghadir at muling magpatibay ng katapatan sa Kataas-taasang Lider, at ang haba ng mga pila sa ilang pangunahing istasyon tulad ng "Tehran Pars," "Ahdaf," "Enghelab," at "Theater City" ay umabot na sa higit 200 metro.
Batay sa ulat ng mga mamamahayag sa lugar, ang mga pwersang pulis at mga opisyal ng metro ng Tehran, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga espesyal na hakbang kabilang ang pagdaragdag ng bilang ng mga tren at pagpapaikli ng agwat ng oras sa pagitan ng mga biyahe, ay sumusubok na pamahalaan ang populasyon. Isang mamamayan sa panayam sa Tasnim reporter ay nagsabi: "Kahit na maghintay kami ng ilang oras sa pila, sulit ito upang sa mapalad na araw na ito ay makasama namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya at muling makipagtipan sa Lider." Kapansin-pansin na ang malaking pagdiriwang ng Wilayah ay magsisimula ngayong ika-5 ng hapon sa 10-kilometrong ruta mula Enghelab Street hanggang Azadi, at isang video message mula sa Kataas-taasang Lider ay ipapalabas din. Ang hashtag na "#Pagdiriwang_ng_Wilayah" ay nangunguna rin sa mga trend sa social network na X (dating Twitter) sa Iran.
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