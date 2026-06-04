Video| Salaysay ng 17-taong gulang na Kataas-taasang Lider na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei sa harapang linya ng digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng 17-taong gulang na Kataas-taasang Lider na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei sa harapang linya ng digmaan.
Si Sardar Morteza Ghorbani sa programang "Ako ay Iran":
Si Ginoong Sayyid Mujtaba sa edad na 17 ay nasa harapang linya ng Karbala 5 na may dalang machine gun at machine gun belt...
Si Sardar Morteza Ghorbani, isa sa mga kumander ng Banal na Depensa, sa programang pantelebisyon na "Ako ay Iran" na ipinalabas noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 4, 2026) sa Channel 1 ng IRIB, na binanggit ang papel ng mga kabataan sa mga harapan ng digmaang ipinataw, ay nagbigay ng isang kawili-wiling salaysay ng presensya ng 17-taong gulang na Kataas-taasang Lider na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei (pangalawang anak ng Kataas-taasang Lider) sa harapang linya ng operasyon ng Karbala 5. Si Sardar Ghorbani, sa pagsasabing "Si Ginoong Sayyid Mujtaba sa edad na 17 ay nasa harapang linya ng Karbala 5 na may dalang machine gun at machine gun belt," ay nagdagdag: "Siya sa murang edad na iyon, na may kahanga-hangang katapangan, ay lumalaban sa tabi ng mga mandirigma ng Islam at ibinabagsak ang kaaway na may ngiping bakal." Idiniin niya na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei ay nasugatan sa braso at binti sa parehong operasyon, ngunit hindi kailanman umalis sa harapan at nanatili sa mga lugar ng operasyon hanggang sa katapusan ng digmaan.
Batay sa mga dokumentong inilabas mula sa panahon ng Banal na Depensa, si Sayyid Mujtaba Khamenei (ipinanganak 1969) noong 1986, kasabay ng operasyon ng Karbala 5 sa rehiyon ng Shalamcheh, bilang isang Fire Control Officer ay responsable sa paggabay ng apoy ng artilerya at sa parehong operasyon ay nasugatan dahil sa mga shrapnel sa braso at binti. Ipinapakita ng mga larawang inilabas mula sa mga taong iyon siya sa unipormeng pandigma sa tabi ng iba pang mandirigma. Ang salaysay na ito ni Sardar Ghorbani ay sumisikat sa media kasabay ng mga araw ng pinagpalang Eid al-Ghadir (Hunyo 4, 2026), maraming mga programa na nakatuon sa paggalang sa pamilya ng mga martir at mga beterano ay ipinapalabas sa iba't ibang channel ng IRIB, at ang mga hindi pa naririnig na salaysay mula sa mga mandirigma ng Banal na Depensa ay may malawak na naging epekto sa cyberspace.
Kapansin-pansin na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, na palaging nasa lilim ng kanyang ama at malayo sa ingay ng media ay nakatuon sa mga gawaing pang-akademiko at panrelihiyon, ay ilang beses nang nagbigay-diin sa pagpapatuloy sa landas ng mga martir at ang pangangailangang mapanatili ang mga halaga ng Islamic Revolution. Ang programang "Ako ay Iran" na pinangungunahan ni Morteza Amini ay ipinapalabas tuwing gabi ng 22:30 sa Channel 1 ng IRI.
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