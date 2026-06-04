Video| Gigil na sigaw ng mga tao sa Albania laban sa proyekto ng anak ni Trump: "Hindi namin ipagbibili ang aming bansa sa Israel!"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gigil na sigaw ng mga tao sa Albania laban sa proyekto ng anak ni Trump: "Hindi namin ipagbibili ang aming bansa sa Israel.!"
Ilang oras matapos ang anunsyo ng desisyon ng anak ni Donald Trump na magtayo ng isang recreational island sa Albania, ang Europeanong bansang ito ay naging tagpo ng malawakang protesta ng mga tao.
Ang mga nagpoprotesta, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan laban sa pagpasa ng kanilang mga lupain, ay nagpahayag na hindi nila papayagan ang pagpasok ng Zionismo sa kanilang bansa.
Isang bagong penomenon na nakakakuha ng pansin sa mga pangyayaring ito ay ang pananaw ng pampublikong opinyon sa Europa sa manugang na Hudyo at Zionist ni Trump, na itinuturing nila siyang praktikal na katumbas at kinatawan ng rehimeng Israel.
Nagpatuloy sa ika-apat na magkakasunod na araw sa kabisera ng Albania, Tirana, ang mga protesta ng mamamayan laban sa luxury tourism project na may kaugnayan kay Ivanka Trump, anak ng Pangulo ng Amerika, at kanyang asawang si Jared Kushner. Libu-libong nagpoprotesta ang nagtipon sa gitna ng Tirana noong Miyerkules (Hunyo 3, 2026) at ipinahayag ang kanilang matinding pagtutol sa planong ito sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan tulad ng "Itigil ang proyekto," "Hindi ipinagbibili ang Albania," at "Ivanka, bumalik ka sa iyong bansa." Gumamit ng water cannon ang pulisya para ikalat ang mga tao matapos nilang sirain ang isang security ring malapit sa mga gusali ng gobyerno. May dalang mga placard na may slogan na "Ibaba ninyo ang inyong mga kamay sa Narta" ang mga nagpoprotesta at hiniling ang pagbibitiw ng mga opisyal na sumusuporta sa planong ito.
Ang kontrobersyal na proyektong ito na iniuugnay sa investment company na "Affinity Partners" ni Jared Kushner ay may dalawang pangunahing bahagi: una, ang pagpapaunlad ng isang coastal complex sa Narta lagoon area na itinuturing na protected wildlife habitat at tirahan ng mga migratory bird kabilang ang pink flamingos, at pangalawa, ang pagtatayo ng isang luxury resort sa hindi tinitirhang isla ng Sazan na nagsilbing isang lihim na military base noong panahon ng komunistang rehimen. Inilarawan ni Ivanka Trump sa kanyang kamakailang panayam sa isang American podcaster ang proyektong ito bilang "isang proyektong panghabambuhay" at sinabi na siya at ang kanyang asawa ay hindi sinasadyang natuklasan ang islang ito habang naglalayag sa Mediterranean at agad na nahumaling sa natural na kagandahan nito. Ang tinatayang halaga ng pagpapatupad ng napakalaking planong ito ay mga 4 na bilyong euro (higit 4.6 bilyong dolyar).
Nagbabala ang mga environmental group at lokal na aktibista na ang konstruksyon na nagsimula noong huling bahagi ng Mayo ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 taon at kasama ang malawakang pagpapaunlad ng imprastraktura kabilang ang pagtatayo ng mga 10 libong hotel room sa isa sa pinakasensitibong coastal landscape ng Albania, na naging simbolo ng mas malawak na alalahanin tungkol sa pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasabay nito, inihayag ng Special Prosecution Office laban sa Korapsyon at Organisadong Krimen ng Albania (SPAK) na nagsimula na ito ng imbestigasyon sa mga pinagkukunang pinansyal na ginamit para sa pagbili at pagbebenta ng mga lupang may kaugnayan sa proyektong ito. Sa mga protesta noong Sabado (Mayo 30, 2026) sa lugar ng Zvernec, sinalakay at nasugatan ng pribadong security forces ang ilang nagpoprotesta, at bilang tugon sa insidenteng ito, sinuspinde ng mga awtoridad ng Albania ang ilang pulis at binawi ang lisensya ng dalawang pribadong security company.
Si Edi Rama, Punong Ministro ng Albania, na ang gobyerno ay nagbigay sa kumpanya ni Kushner ng espesyal na katayuang "strategic investor," ay tinanggihan ang kahilingan ng mga nagpoprotesta na kanselahin ang proyekto at iginiit na ang pamumuhunang ito ay maaaring baguhin ang sektor ng turismo ng bansa at suportahan ang ambisyon ng Albania na sumali sa European Union. Sa kanyang panayam sa CNN, sinabi niya: "Ang Albania ay hindi dapat maging isang bansa na matakot sa isang napakagandang proyekto tulad nito. Hangga't nandito ako, walang pagkakataon na itigil ang pamumuhunang ito." Nag-alok din ang Punong Ministro ng Albania sa mga nagpoprotesta na magmungkahi ng isang 20-taong delegasyon upang talakayin ang mga posibleng solusyon, ngunit tinanggihan ng mga nagpoprotesta ang alok na ito at ipinahayag na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga protesta hanggang sa ganap na paghinto ng proyekto.
..........
328
Your Comment