Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Galit si Trump sa resolusyon na nagbawas ng kanyang kapangyarihang pandigma: Ito ay isang walang kuwentang boto
Trump:
Kahapon, sa isang walang kuwentang botohan, nilimitahan ng Kongreso ang aking kapangyarihang pandigma sa pamamagitan ng boto ng 4 na masasamang Republican at lahat ng Democrat, habang nasa gitna ako ng aking huling usapan upang tapusin ang digmaan sa Islamic Republic of Iran. Sino ang gagawa ng gayong hindi makabayang gawain?
Alam nila kung anong yugto na ng usapan. Ang mga Democrat ay pinapakain ng Trump Derangement Syndrome. Mas gusto nilang mabigo ang ating bansa kaysa makamit ko ang isa pa sa aking maraming tagumpay.
Ang apat na Republican ay isang ganap na naiibang kuwento - sila ay nagpapanggap lamang! Dapat silang mahiya sa kanilang sarili. MAGA!
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ilang oras matapos ang pagpasa ng resolusyon na naglilimita sa kapangyarihang pandigma laban sa Iran sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Hunyo 3, 2026), ay mariing inatake ang botong ito sa harap ng mga mamamahayag sa White House at tinawag itong "walang kuwenta" at "hindi makabayan." Si Trump, na nagsalita noong Miyerkules (Hunyo 4, 2026) bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag, ay nagdagdag: "Kahapon, sa isang walang kuwentang botohan, nilimitahan ng Kongreso ang aking kapangyarihang pandigma sa pamamagitan ng boto ng 4 na masasamang Republican at lahat ng Democrat, habang nasa gitna ako ng aking huling usapan upang tapusin ang digmaan sa Islamic Republic of Iran. Sino ang gagawa ng gayong hindi makabayang gawain?" Idiniin ng Pangulo ng Amerika na ang resolusyong ito na ipinasa na may 215 boto pabor laban sa 208 boto laban ay "walang praktikal na epekto" at kanyang i-veto ito. Sa pagtukoy sa kanyang mga kalaban sa Kongreso, sinabi ni Trump: "Alam nila kung anong yugto na ng usapan. Ang mga Democrat ay pinapakain ng Trump Derangement Syndrome. Mas gusto nilang mabigo ang ating bansa kaysa makamit ko ang isa pa sa aking maraming tagumpay. Ang apat na Republican ay isang ganap na naiibang kuwento - sila ay nagpapanggap lamang! Dapat silang mahiya sa kanilang sarili. MAGA!"
Samantala, iniulat ng mga mapagkukunang may alam sa Wall Street Journal na sa kabila ng galit ni Trump, ang botong ito ay senyales ng lumalaking alalahanin sa Kongreso kahit sa mga Republican. Isa sa apat na Republican na sumama sa mga Democrat, si Thomas Massie mula sa Kentucky, bilang tugon sa mga pahayag ni Trump ay nagsabi: "Tungkulin natin na pigilan ang pagpasok sa walang katapusang digmaan. Maaaring ipakita ng pangulo ito sa anumang paraan na gusto niya, ngunit ipinagtanggol namin ang Konstitusyon." Batay sa ulat ng Associated Press, ang resolusyong ito ay ipinadala na sa Senado at inaasahang ang pangwakas na boto ay gaganapin sa Biyernes (Hunyo 5, 2026), bagaman naniniwala ang mga eksperto na dahil sa tiyak na veto ni Trump, ang resolusyong ito ay higit na simboliko at pampulitika. Kasabay nito, ang hindi direktang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika sa Oman ay nagpapatuloy at sinabi ng diplomatikong mapagkukunan na ang dalawang panig ay malapit na sa isang paunang balangkas para sa tigil-putukan.
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