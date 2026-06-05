Dating opisyal ng CIA: Ang pagiging seryoso ng Iran ay nagpabago sa tono ni Trum

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating opisyal ng CIA: Ang pagiging seryoso ng Iran ay nagpabago sa tono ni Trump
Inaangkin ni Larry Johnson, dating opisyal ng CIA, na ang mga Amerikanong opisyal, batay sa impormasyong nakuha mula sa diplomatikong komunikasyon sa pagitan ng Tehran at Pakistan, ay nagpasyang ang Iran ay "ganap na seryoso tungkol sa kanilang kakayahan at kaalaman sa nukleyar."
Idiniin niya na ang maling kalkulasyon ng Amerika tungkol sa lawak at lalim ng underground facilities ng Iran, na kaugnay ng nasabing pagiging seryoso, ay nagdulot ng muling pag-aayos ng mga kalkulasyon ng Amerika tungkol sa "deterrent power" ng Iran, at si Trump ay nagsasalita nang may takot at higit na paggalang sa desisyon na palalain ang digmaan o magpataw ng presyon.
Si Larry Johnson, nangungunang dating analyst ng CIA at isa sa mga mahigpit na kritiko ng patakarang panlabas ng Washington, ay nagpahayag noong Miyerkules (Hunyo 4, 2026) sa kanyang pinakabagong pagsusuri na ang mga intelligence agency ng Amerika, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa diplomatikong komunikasyon sa pagitan ng Tehran at Islamabad, ay nagpasyang ang Iran ay "napakaseryoso" tungkol sa kakayahan nitong nukleyar at ang nuclear program ng bansa ay higit na lampas sa mga nakaraang pagtataya. Si Johnson, na may 25 taong karanasan sa CIA, ay sumulat sa kanyang lingguhang tala para sa kanyang mga subscriber na ang batayan ng pagbabagong ito sa kalkulasyon ay ang pag-uusap sa telepono ilang araw na ang nakalipas sa pagitan ni Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, at Shehbaz Sharif, Punong Ministro ng Pakistan, na isinagawa sa pamamagitan ng isang sadyang hindi secure na linya ng komunikasyon upang ang mga intelligence forces ng Kanluran at Israel ay makapagsubaybay dito. Isiniwalat ni Johnson, na binanggit ang isang mapagkukunang may alam sa Washington, na sa tawag na ito, si Pezeshkian ay naghatid ng tatlong-yugtong ultimatum kay Sharif: agarang pag-alis ng Amerika sa nuclear peace talks; ganap na pagtanggal sa iminungkahing nuclear agreement framework; at sa wakas, pagsasagawa ng nuclear test sa loob ng Iran, hindi bilang isang sandata ng digmaan kundi bilang isang hindi matatanggihang pagpapakita ng mga kakayahang soberanya at panghuling kontrol sa escalation ladder. Ayon kay Johnson, halos isang oras lamang pagkatapos ng tawag na ito, nakatanggap si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, ng tawag mula kay Ishaq Dar, Deputy Prime Minister at Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan, at narinig ang parehong mensahe na may mas maraming detalye. Idiniin ni Johnson na sa pagkumpirma ng impormasyong ito mula sa maraming mapagkukunan, wala nang pag-aalinlangan ang gobyerno ng Amerika na ang Iran ay may operational nuclear warhead o nasa bingit na ng pagkakaroon nito.
Ang dating opisyal ng CIA na ito, na sa loob ng maraming buwan ay ilang beses nang nagbabala na minamaliit ng Washington ang tunay na kapangyarihan ng Iran, ay binanggit sa ibang bahagi ng kanyang pagsusuri ang "nakamamatay na maling kalkulasyon" ng Amerika tungkol sa lawak at lalim ng underground facilities ng Iran at isinulat: "Inakala ng Amerika na sa pamamagitan ng mapangwasak na pag-atake noong Pebrero ay ganap nang hindi naandar ang nuclear facilities ng Iran. Ngunit ngayon ay nagpapakita ang ebidensya na ang Iran ay may mas malawak na network ng mga pasilidad na nakabaon sa ilalim ng mga bundok na hindi lamang hindi nasira, kundi mas mabilis na natatapos. Ang maling kalkulasyong ito, kasama ang pagkatuklas ng advanced spy network ng Iran sa loob ng Israeli intelligence agencies, ay maaaring magdulot ng pangunahing pagbabago sa equation ng kapangyarihan sa rehiyon." Idiniin ni Johnson na dahil sa mga pag-unlad na ito, ang mga intelligence assessment ng Amerika tungkol sa "deterrent power" ng Iran ay sumailalim sa pangunahing pagbabago, at si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay nagsasalita nang may takot at higit na paggalang sa pagpapasya na palalain ang digmaan o magpataw ng karagdagang presyon.
Ayon kay Johnson, ang pinakamalinaw na tanda ng pagbabagong ito sa kalkulasyon ay ang kapansin-pansing pagbabago sa tono ni Trump tungo sa Iran sa mga nakaraang araw. Si Johnson, na dati noong Mayo 15, 2026 ay naglabas ng kontrobersyal na pag-aangkin tungkol sa hilig ni Trump na gamitin ang nuclear option laban sa Iran at ang pagtutol ni General Dan Caine, Chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Amerika, sa ideyang ito, ay nagpahayag ngayon na si Trump mula noong unang bahagi ng Hunyo 2026 ay biglang lumayo mula sa nagbabantang pananalita at tono ng "purong pagkawasak." Ayon sa ilang diplomatikong mapagkukunan, sinabi ni Trump noong Marso 31, 2026 bilang tugon sa mga mamamahayag sa White House: "Sila (Iran) ay medyo na-provoke at tumugon lamang." Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang tinatanong siya ng media tungkol sa nalalapit na tugon ng Amerika sa missile at drone attacks ng Iran, at nagpatuloy siya sa pag-aangkin na ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran ay maaaring matapos "sa katapusan ng linggong ito." Inilarawan ni Johnson ang pagbabago ng tono na ito bilang resulta ng "pagtanggap sa bagong katotohanan" sa Washington at idinagdag na si Trump ay ilang beses pa ngang magalang na binanggit ang lider ng Iran at sinubukang gawing "walang halaga" ang tindi ng kamakailang pag-atake ng Iran upang maiwasan ang karagdagang paglala ng tensyon.
Gayunpaman, mariing itinanggi ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) ang anumang paglipat ng impormasyong nukleyar ng Iran sa Amerika. Si Taher Andrabi, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan, sa isang pahayag ay nagpahayag na "walang impormasyon tungkol sa nuclear program ng Iran ang ipinagpalit" at tinawag ang mga pahayag ni Johnson bilang "hindi propesyonal at walang batayan." Ipinahayag ng diplomatikong mapagkukunan sa Islamabad na ang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng iba pang mga channel (kabilang ang Oman at Qatar) at ang Pakistan ay walang papel sa paghahatid ng mga mensaheng ito. Kapansin-pansin na ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagsimula noong Pebrero 28, 2026 na may joint operation ng Amerika at Israel laban sa nuclear at military facilities ng Iran at hanggang ngayon ay nagdulot ng libu-libong patay at bilyong dolyar na pinsala sa imprastraktura ng magkabilang panig. Ang marupok na tigil-putukan sa rehiyon na itinatag mula noong Abril 8, 2026 ay patuloy na sinasamahan ng paminsan-minsang paglabag mula sa magkabilang panig.
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