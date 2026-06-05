Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Plano ng Britain at France para sa Strait of Hormuz pagkatapos ng digmaan
Inangkin ng Bloomberg:
Nagawa na ng Britain at France ang mga plano upang pamunuan ang isang multinasyunal na operasyon ng paglalagay ng mina sa Strait of Hormuz na maaaring magsimula sa loob ng ilang araw pagkatapos ng kasunduan ng Estados Unidos at Iran na muling buksan ang daang ito.
Isang koalisyon ng 15 bansa ang nangako ng tauhan at kagamitan para sa misyong ito, bagaman ang pag-deploy ng mga pwersa ay magsisimula lamang kapag ang kasunduan ay nagpatuloy sa normal na komersyal na pagpapadala sa pamamagitan ng kipot.
Naniniwala ang mga opisyal ng Britain at France na ang pagsisikap sa paglalagay ng mina ay dapat pamahalaan ng koalisyon, hindi ng Iran.
Iniulat ng Amerikanong media na Bloomberg na binanggit ang limang mapagkukunang may alam na natapos na ng London at Paris ang kanilang mga operational plan at inaasahang magsisimula ang misyong ito pagkatapos ng posibleng pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran. Batay sa ulat na ito, isang koalisyon ng 15 bansa ang nangako na magbibigay ng kanilang tauhan at military equipment para sa operasyong ito. Ang mga bansang ito ay malamang na sasali sa misyon ilang linggo pagkatapos ng pagsisimula nito upang protektahan ang mga komersyal na barko.
Batay sa ulat ng Bloomberg, bagaman ang operational planning ay halos nakumpleto na, ang ilang bansa ay naghahanap pa rin ng karagdagang kagamitan lalo na ang mga support vessel. Naniniwala ang mga opisyal ng Britain at France na ang pagsisikap sa paglalagay ng mina ay dapat pamahalaan nila mismo, hindi ng Iran. Ang British Navy ay nagpadala rin ng barkong "RFA Lyme Bay" kasama ang dose-dosenang mga espesyalistang mandaragat at advanced na automated minehunting system mula Gibraltar patungo sa Strait of Hormuz. Idiniin ng mga mapagkukunang may alam na ang pag-deploy ng mga pwersa ay magsisimula lamang kapag ang Amerika at Iran ay nakamit ang isang kasunduan para sa ganap at walang hadlang na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at isang katanggap-tanggap na kapaligiran para sa military activity sa daang ito ay magkaroon.
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