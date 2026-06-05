Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Nahaharap si Trump sa deadlock sa mga internasyunal na interbensyon
Isinulat ng pahayagang New York Times sa isang ulat, noong inihayag ni Donald Trump ang tigil-putukan noong Abril 7, sinabi niya sa social media na ang pagtatapos ng military operations ay nakadepende sa ganap, agarang, at ligtas na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz; isang bagay na hindi pa natutupad hanggang ngayon.
Batay sa ulat na ito, kahit na sa kaganapan ng muling pagsisimula ng kalakalan sa pamamagitan ng Strait of Hormuz sa ilalim ng isang memorandum of understanding na pinag-uusapan pa rin, ang kalagayan ng nuclear at missile program ng Iran ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba kumpara noong Pebrero.
Binigyang-diin din ng New York Times na sinubukan ni Trump na isulong ang kanyang mga layunin gamit ang mga kasangkapan tulad ng military attacks, blockade, at pagpataw ng presyon, ngunit sa huli ay naharap sa deadlock.
Isinulat ng pahayagang New York Times noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) sa isang pagsusuri ng kalagayan ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika na si Donald Trump, sa kabila ng kanyang mga pangako na muling buksan ang Strait of Hormuz, ay hindi pa rin nagtagumpay na makamit ang layuning ito. Batay sa ulat na ito, noong Abril 7, 2026, kasabay ng kanyang deklarasyon ng tigil-putukan, ipinahayag ni Trump sa kanyang Truth Social account na ang kondisyon para sa pagtatapos ng military operations ay ang "ganap, agarang, at ligtas na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz," ngunit makalipas ang halos dalawang buwan, ang mahalagang daang ito ay nananatiling sarado o may matinding abala. Isinulat ng New York Times na binanggit ang mga Amerikanong opisyal na kahit na sa kaganapan ng pagpirma ng pangwakas na memorandum of understanding at muling pagsisimula ng pagdaan ng mga komersyal na barko, ang nuclear at missile program ng Iran ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba kumpara sa bago ang mga pag-atake noong Pebrero, at ang Tehran ay patuloy na magpapayaman ng uranium sa mataas na antas. Idiniin ng pahayagan na si Trump, gamit ang mga kasangkapan tulad ng malawakang military attacks, naval blockade sa mga daungan ng Iran, at pagpataw ng maximum economic pressure, ay hindi nagawang pilitin ang Iran na gumawa ng estratehikong pag-urong, at ngayon ay nahaharap sa isang deadlock na katulad ng naranasan ng mga dating pangulo ng Amerika.
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