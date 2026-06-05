Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ni Trump sa pagkabigo ng operasyon na nakawin ang uranium ng Iran
Sinabi ng Pangulo ng Amerika tungkol sa kanilang plano na nakawin ang enriched uranium mula sa Iran: Ang paglipat ng nuclear materials ay nangangailangan ng presensya sa mga lugar ng labanan sa loob ng isa hanggang dalawang linggo; kaya hindi namin itinuloy ang planong iyon.
"Pinag-isipan namin ito ngunit hindi ko nais na mapunta sa sitwasyon na kailangan naming pumasok doon. Hindi ito tulad ng Venezuela na maaari kaming pumasok, manatili ng ilang minuto, at pagkatapos ay lumabas at kami ay kawayan bilang paalam sa aming paglipad pabalik."
Washington – Mga internasyonal na ahensya ng balita (Hunyo 5, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa unang pagkakataon ay umamin na ang plano ng Estados Unidos na nakawin ang enriched uranium ng Iran ay praktikal na nabigo. Sinabi ni Trump sa isang panayam sa isang media outlet na malapit sa White House: "Ang paglipat ng nuclear materials ay nangangailangan ng presensya sa mga lugar ng labanan sa loob ng isa hanggang dalawang linggo; kaya hindi namin itinuloy ang planong iyon." Idinagdag niya: "Pinag-isipan namin ito ngunit hindi ko nais na mapunta sa sitwasyon na kailangan naming pumasok doon. Hindi ito tulad ng Venezuela na maaari kaming pumasok, manatili ng ilang minuto, at pagkatapos ay lumabas at kami ay kawayan bilang paalam sa aming paglipad pabalik." Ang mga pahayag na ito ay inilabas sa panahong sinubukan ng Washington sa loob ng maraming buwan sa pamamagitan ng mga espesyal na operasyon na alisin ang mga reserbang enriched uranium ng Iran na, ayon sa IAEA, ay humigit-kumulang 440 kg ng 60% uranium. Naniniwala ang mga military expert na ang pagiging kumplikado ng underground facilities ng Iran at ang deployment ng mga advanced defense system ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi itinuloy ang planong ito.
..........
328
Your Comment