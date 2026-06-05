Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang pag-atake ng Hezbollah sa mga posisyon at armored vehicle ng Zionist regime sa timog Lebanon
Ayon sa Al Mayadeen, inihayag ng Hezbollah na kagabi ay tinarget nito ang isang pormasyon ng mga armored vehicle at sundalo ng hukbo ng Israel sa lugar ng Al-Bayyada, at sa pamamagitan ng pagsabog ng mga armored vehicle ay nagdulot ng tiyak na mga nasawi sa kaaway.
Ipinahayag din ng Hezbollah na tinarget nito ang isa pang pormasyon ng mga armored vehicle at sundalong Israeli sa looban ng makasaysayang kastilyo ng Al-Shaqif (Beaufort Castle) gamit ang isang precision missile.
Sa isa pang pahayag, iniulat din ng Hezbollah ang pag-atake ng misayl sa isang pormasyon ng mga sundalong Israeli sa lugar ng Al-Qantara.
Iniulat ng news network na Al Mayadeen noong gabi ng Huwebes (Hunyo 4, 2026) na ang Hezbollah ng Lebanon ay nagsagawa ng malawakang operasyon na nagtarget ng ilang posisyon at armored vehicle ng hukbo ng Israel sa iba't ibang bahagi ng timog Lebanon. Batay sa ulat na ito, ang unang pag-atake ay naglalayong target ang isang pormasyon ng mga armored vehicle at sundalong Israeli sa lugar ng Al-Bayyada, na nagresulta sa pagsabog ng mga armored vehicle at tiyak na mga nasawi sa pwersa ng kaaway. Ang ikalawang operasyon ay sumaklaw din sa looban ng makasaysayang kastilyo ng Al-Shaqif (Beaufort Castle), na tinamaan ng isang precision missile at nagdulot ng mga nasawi. Ang ikatlong pahayag ng Hezbollah ay nag-ulat din ng pag-atake ng misayl sa isang pormasyon ng mga sundalong Israeli sa lugar ng Al-Qantara. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang hindi kumpletong tigil-putukan sa pagitan ng Hezbollah at ng Zionist regime ay umiiral mula noong kalagitnaan ng Abril 2026, ngunit ang magkabilang panig ay nag-aakusa sa isa't isa ng patuloy na paglabag. Ang Ministri ng Kalusugan ng Lebanon ay nagpahayag din na mula nang magsimula ang mga labanan noong Marso 2, 2026 hanggang sa kasalukuyan, ang mga pag-atake ng Israel ay nag-iwan ng hindi bababa sa 3,468 na patay sa Lebanon.
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