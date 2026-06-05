Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Papel ng Starlink sa pagpapadali ng pag-atake sa Iran
Ipinapakita ng kamakailang ulat ng Reuters:
Batay sa mga inilabas na dokumento ng Pentagon, ang "Starlink" sa tulong ng mga ipinuslit na satellite dish sa Iran ay naging gulugod ng American military network para gabayan ang mga suicide drone tulad ng Lucas sa pag-atake sa Iran.
Gumagamit ang mga drone ng kaaway ng mga miniature terminal ng Starlink upang magpalitan ng live na video at mga command ng gabay, at kaya nilang kumonekta sa anumang dish ng Starlink kahit walang pahintulot ng may-ari upang makatanggap ng operational updates at target coordinates.
Ang ahensya ng balita na Reuters noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang dokumentadong ulat na may mga inilabas na dokumento mula sa US Department of Defense (Pentagon) ay nagsiwalat na ang satellite network na "Starlink" na pag-aari ni Elon Musk ay may mahalagang papel sa koordinasyon at paggabay ng American drone attacks sa Iran. Batay sa mga dokumentong ito na nakuha ng Reuters, ang Starlink, sa pamamagitan ng paggamit ng daan-daang "ipinuslit na dish" na dinala sa Iran sa pamamagitan ng mga intermediary network, ay nagawang magbigay ng komunikasyong gulugod ng US armed forces sa rehiyon. Ang mga dish na ito, na kasing liit ng isang laptop, ay kayang makipag-ugnayan sa Starlink satellite nang walang opisyal na pahintulot mula sa gobyerno ng Iran, at ang mga advanced na American suicide drone kabilang ang modelong "Lucas" ay maaaring kumonekta sa alinman sa mga terminal na ito habang lumilipad upang makatanggap ng operational updates at tumpak na target coordinates. Ayon sa mga military expert, ang kakayahang ito na tinatawag na "unauthorized roaming" ay lubhang nagbawas sa margin ng error sa drone attacks at nagbigay-daan sa sabay-sabay na paggabay ng dose-dosenang drone. Ang Pentagon ay hindi pa tumugon sa ulat na ito, ngunit ang Starlink sa isang maikling pahayag ay inihayag na "binabantayan nito ang ganap na pagsunod ng lahat ng kagamitan nito sa internasyonal na batas." Ang pagsisiwalat na ito ay ginagawa habang ang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington ay nagpapatuloy, at ang Iran ay ilang beses nang nag-ulat ng pagtuklas at pagkasira ng mga spy network na may kaugnayan sa mga dayuhang satellite.
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