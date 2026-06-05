Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang digmaan sa Iran ay nagpalapit sa pagpapalayas ng Amerika mula sa Gitnang Silangan
Pahayagang Ingles na iPaper:
Ang kumpletong pag-alis ng hukbo ng Amerika mula sa Gitnang Silangan ay tila napakalabong mangyari, ngunit ang administrasyong Trump ay nahaharap sa lumalaking panggigipit sa loob at labas ng bansa tungkol sa papel at military presence ng Amerika sa rehiyon.
Marami sa pinakamalaking base ng Amerika sa rehiyon, lalo na ang mga base na malapit sa Iran, ay tinarget sa mga missile at drone attack sa panahon ng mga labanan.
Gayundin, ang mga Arabong bansa sa Persian Gulf na nagho-host ng mga pasilidad at pwersang militar ng Amerika ay itinatanong ngayon kung ang military presence na ito ay naging isang pasanin at responsibilidad sa seguridad para sa kanila sa halip na isang bentaha.
Ang pahayagang Ingles na iPaper (iPaper) noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang analitikal na ulat ay tinalakay ang mga kahihinatnan ng kamakailang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika sa military presence ng Washington sa Gitnang Silangan. Ang pahayagang ito, na binanggit ang malawakang drone at missile attack ng Iran sa mga base ng Amerika sa rehiyon kabilang sa Iraq, Syria, Kuwait, at United Arab Emirates, ay sumulat na marami sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos ang nasira at ang bagay na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng Amerika na protektahan ang mga kaalyado nito. Ayon sa iPaper, ang mga Arabong bansa sa Persian Gulf kabilang ang Saudi Arabia, UAE, at Bahrain na nagho-host ng sampu-sampung libong sundalong Amerikano at advanced na kagamitan ay seryosong nagtatanong kung ang pagho-host sa mga pwersang Amerikano ay hindi naglantad sa kanila sa mas maraming banta. Ilang matataas na Arabong opisyal na hindi pinangalanan ay nagsabi sa pahayagang ito na ang ganting pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa kanilang lupain ay naglagay sa mga sibilyan sa panganib at tinarget ang mga sibilyang imprastraktura. Ipinahiwatig ng iPaper sa pagtatapos na bagaman ang kumpletong pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon ay napakalabong mangyari, ang kamakailang digmaan ay lumikha ng malalim na lamat sa relasyon ng Washington sa mga tradisyonal na kaalyado nito at pinataas ang presyon sa administrasyong Trump na muling bigyang-kahulugan ang papel at lawak ng military presence nito sa Gitnang Silangan.
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