Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamatay at pagkakasugat ng 11 sundalong Zionist sa timog Lebanon
Inihayag ng hukbo ng Zionist regime na kasunod ng pagtama ng isang Merkava tank ng isang anti-tank missile sa hilaga ng Litani River sa timog Lebanon, isang opisyal ng rehimeng ito ang napatay.
Ayon sa Al Mayadeen network, kasabay nito ay iniulat ng Israeli media ang paglipat ng 10 nasugatan sa mga medical center ng rehimeng ito.
Inihayag ng ahensya ng balita na Sputnik na ang hukbo ng Zionist regime, sa pagpapaliwanag ng pag-atakeng ito ng Hezbollah, ay nagpahayag na isang opisyal ng rehimeng ito na may ranggong kapitan ang napatay kasunod ng pagtama ng isang Merkava tank ng isang anti-tank missile sa hilaga ng Litani River sa Lebanon.
Inihayag ng hukbo ng Zionist regime noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) na isang armored officer ng rehimeng ito ang napatay sa panahon ng pag-atake ng Hezbollah sa isang Merkava tank sa hilaga ng Litani River sa timog Lebanon. Batay sa pahayag ng hukbo ng Israel, ang opisyal na may ranggong kapitan na "Captain Eitan Shmuel Lemberg," 21 taong gulang, taga-Mishmar HaShi'a, at miyembro ng 75th Battalion ng 7th Armored Brigade ay namatay matapos tamaan ng anti-tank missile ang tank noong bandang 4:00 ng hapon oras lokal. Iniulat din ng media ng Zionist regime kasabay nito ang paglipat ng 10 nasugatang sundalo sa mga medical center ng rehimeng ito.
Agad pagkatapos ng pag-atakeng ito, tinarget ng hukbo ng Israel ang mga posisyon ng Hezbollah sa rehiyon sa pamamagitan ng air at artillery strikes. Ang pagkamatay ni Captain Lemberg ay naganap ilang oras lamang matapos ang Israel at Lebanon ay magkasundo sa mga usapang pinamagitan ng Amerika sa Washington tungkol sa pagpapatupad ng isang nakakondisyong tigil-putukan. Gayunpaman, ang Kalihim Heneral ng Hezbollah na si Naim Qassem noong Miyerkules (Hunyo 3, 2026) ay pormal na tinanggihan ang kasunduang ito at tinawag itong "pagsuko" at "nakakahiya," at hiniling ang kumpletong pag-atras ng Israel mula sa teritoryo ng Lebanon. Dahil sa paglala ng mga labanan, inihayag ng Ministri ng Kalusugan ng Lebanon na mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2, 2026 hanggang sa kasalukuyan, ang mga pag-atake ng Israel ay nag-iwan ng hindi bababa sa 3,468 na patay sa Lebanon at mahigit isang milyon ang lumikas.
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