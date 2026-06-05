Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng CNN: Nagpadala ang Israel ng mga puwersa sa Azerbaijan sa panahon ng digmaan laban sa Iran
Ang CNN network, na binanggit ang apat na mapagkukunang may alam, ay nag-claim:
Lihim na nagpadala ang Israel ng mga espesyal na pwersang militar at intelligence nito sa Republic of Azerbaijan sa panahon ng digmaan sa Iran.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Israel na lumikha ng isang lihim na network ng mga base at operational positions sa buong Middle East (Kanlurang Asya) upang mapadali ang mga operasyon laban sa Iran.
Washington – CNN news network (Biyernes, Hunyo 5, 2026) sa isang eksklusibong ulat na binanggit ang apat na mapagkukunang may alam ay nagsiwalat na ang Israel, sa panahon ng kamakailang digmaan sa Iran (na nagsimula noong Pebrero 28, 2026), ay lihim na nagpadala ng mga espesyal na pwersang militar at intelligence nito sa Republic of Azerbaijan. Batay sa ulat na ito, dose-dosenang mga espesyal na pwersa, kabilang ang mga miyembro ng special operations units, rescue at search helicopter-borne forces, at Mossad personnel, ay nakatalaga sa ilang lugar sa timog Azerbaijan, at mula doon ay nagsagawa ng mga misyon ng intelligence gathering at drone kasama ang hilagang hangganan ng Iran (malapit sa 60 milya mula sa lungsod ng Tabriz).
Ayon sa CNN, ang lihim na pag-deploy na ito ay bahagi ng isang malawak na network ng mga lihim na military at intelligence base ng Israel sa iba't ibang bansa kabilang ang Iraq, United Arab Emirates, at Somaliland, na nagbigay sa hukbo ng rehimeng ito ng "hindi pa naganap na access" sa buong rehiyon. Ang operasyong ito, na hindi pa ganap na naihayag noon, ay nagpadali ng maraming air strike laban sa iba't ibang target sa buong Iran at nagpapakita ng malalim at lihim na pagpasok ng Israel sa South Caucasus. Idiniin ng CNN na ang ilan sa mga host country ay may kaalaman sa operasyong ito, at ang iba naman ay "malamang na hindi alam" ngunit gumanap ng papel na tagapagpadali.
Bilang tugon sa ulat na ito, mariing itinanggi ng Embahada ng Republic of Azerbaijan sa Washington ang mga paratang na ito sa isang pahayag at ipinahayag: "Mariing tinatanggihan namin ang walang batayang mga paratang tungkol sa paggamit ng teritoryo ng Azerbaijan para sa mga operasyon laban sa mga ikatlong bansa." Ang Israel ay hindi pa opisyal na tumugon sa paratang na ito. Samantala, naniniwala ang mga eksperto sa internasyonal na relasyon na ang pagsisiwalat ng mga base na ito ay maaaring higit pang magpataas ng tensyon sa pagitan ng Tehran at Baku, na tumindi sa mga nakaraang buwan dahil sa military cooperation ng Israel at Azerbaijan. Ang Iran ay ilang beses nang nagbabala tungkol sa presensya ng Israel sa kanyang kapitbahayan, at ang Hebrew na pahayagang Haaretz ay nagsiwalat din noong 2023 sa isang imbestigasyon na pinahintulutan ng Azerbaijan ang Mossad na magtatag ng base sa kanyang teritoryo at bigyan ito ng access sa mga paliparan nito.
Kapansin-pansin na, batay sa mga nakaraang ulat, ang Azerbaijan ay nagbibigay ng humigit-kumulang 40 porsyento ng langis na kinokonsumo ng Israel sa pamamagitan ng Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, at bilang kapalit, ang Israel ay nagbigay ng bilyong dolyar na halaga ng advanced na military equipment (kabilang ang Harop drones) sa hukbo ng Azerbaijan sa loob ng maraming taon. Ang estratehikong relasyon na ito, sa kabila ng pagpapalitan ng mga diplomatikong mensahe, ay nananatiling isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa South Caucasus.
..........
328
Your Comment