Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Moscow: Dapat umalis ang mga sundalong Israeli mula sa Lebanon
Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia: Wala kaming nakikitang anumang pangako [mula sa Israel] sa tigil-putukan sa Lebanon at ang paglabag sa tigil-putukan ng panig Israeli ay naging sistematiko.
Patuloy ang military operations ng hukbo ng Israel at unti-unting pinalalawak ang sinasakop na lugar sa timog Lebanon.
Ang mga sundalo ng Zionist regime ay dapat umalis sa lupa ng Lebanon sa lalong madaling panahon.
Kami, tulad ng UNESCO, ay nababahala sa mga pag-atake ng Israel sa Al-Shaqif Castle at sa lungsod ng Tyre, bilang isang world heritage; ang sadyang pag-target o brutal na pagkasira ng mga kultural na lugar ay ilegal at hindi katanggap-tanggap.
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) ay naglabas ng pahayag na nananawagan para sa agarang pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon. Si Maria Zakharova, tagapagsalita ng ministeryong ito, na binanggit ang patuloy na pag-atake ng hukbo ng Israel sa timog Lebanon ay nagpahayag na ang paglabag sa tigil-putukan ng panig Israeli ay "naging sistematiko" at ang bansang ito ay unti-unting pinalalawak ang sinasakop na lugar nito. Ipinahayag din ni Zakharova ang malalim na pag-aalala ng Moscow sa mga kamakailang pag-atake ng Israel sa makasaysayang Al-Shaqif Castle (Beaufort) at sa lungsod ng Tyre, na parehong nakatala sa UNESCO World Heritage list, at tinawag ang mga aksyong ito na "ilegal at hindi katanggap-tanggap." Ang paninindigang ito ay ginawa sa panahong kahapon, ang Hezbollah ng Lebanon ay nagdulot ng mabibigat na nasawi sa hukbo ng rehimeng ito sa pamamagitan ng missile attacks sa mga pormasyon ng sundalong Israeli sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon.
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