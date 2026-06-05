Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinagsamang pagpupulong ng mga kinatawan ng Iran, Tsina at Russia kasama si Grossi
Ang mga ambassador at permanenteng kinatawan ng Iran, Tsina at Russia sa isang pinagsamang pagpupulong kasama si Rafael Grossi, Director General ng Nuclear Agency, ay tinalakay ang mga paksang may kaugnayan sa mga bagay na tatalakayin sa susunod na pagpupulong ng Board of Governors ng International Atomic Energy Agency.
Ang mga ambassador ng Iran, Tsina at Russia sa Vienna noong Huwebes (Hunyo 4, 2026) sa isang pinagsamang pagpupulong kasama si Rafael Grossi, Director General ng IAEA, ay nagpalitan ng pananaw tungkol sa agenda ng paparating na pagpupulong ng Board of Governors ng ahensya. Ang pagpupulong na ito ay ginagawa sa panahong ang quarterly meeting ng Board of Governors ay magsisimula sa Lunes (Hunyo 8, 2026) sa Vienna. Sinabi rin ni Mikhail Ulyanov, kinatawan ng Russia sa mga internasyonal na organisasyon sa Vienna, isang araw bago iyon na ang bagong resolusyon ng Board of Governors laban sa Iran ay hindi magkakaroon ng "malawak at nakakumbinsi" na suporta.
Kasabay nito, ang IAEA sa pinakabagong kumpidensyal na ulat nito na ibinigay sa Reuters ay nag-ulat ng "walang malaking pagbabago" sa pagtatasa nito sa nuclear program ng Iran, ngunit nagpahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa "kawalan ng access" sa mga nuclear site ng Iran. Sa ulat na ito ay binigyang-diin na "ang kawalan ng access ng ahensya upang kumpirmahin ang mataas na enriched uranium (HEU) at mababang enriched uranium (LEU) sa loob ng halos isang taon... ay isang nakababahalang isyu mula sa pananaw ng paglaganap at naaayon sa NPT Safeguards Agreement."
Kapansin-pansin na ang tripartite meeting sa Vienna at ang bagong ulat ng ahensya ay inilabas habang ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng Tehran at Washington ay nananatili at ang hindi direktang usapan upang makamit ang political understanding ay nagpapatuloy. Hindi ibinukod ng mga opisyal ng Kanluran ang posibilidad na magharap ng bagong kritikal na resolusyon laban sa Iran sa paparating na pagpupulong ng Board of Governors.
..........
328
Your Comment