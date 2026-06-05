Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Russia: Maaaring magkaroon ng kakulangan sa langis sa loob ng ilang buwan
Ang Deputy Prime Minister ng Russia: Kung ang produksyon sa rehiyon ng Persian Gulf ay hindi bumuti sa gitna ng kasalukuyang mga labanan, ang pandaigdigang merkado ng langis ay maaaring humarap sa kakulangan ng suplay sa loob ng ilang buwan.
Si Alexander Novak, Deputy Prime Minister ng Russia, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa gilid ng St. Petersburg Economic Forum ay nagbabala na kung ang produksyon ng langis sa rehiyon ng Persian Gulf ay hindi maibalik dahil sa kasalukuyang military conflicts sa pagitan ng Iran at Amerika, ang pandaigdigang merkado ay haharap sa malubhang kakulangan ng suplay sa mga darating na buwan. Binanggit ni Novak ang pagtigil ng export ng langis ng Iran at ang pagkagambala sa transit ng enerhiya sa Strait of Hormuz, at idiniin na ang kasalukuyang kalagayan ay "hindi matatag" at ang presyo ng langis ay maaaring tumaas pa. Ang babalang ito ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 4, 2026) ay natapos na ng Britain at France ang plano para sa isang multinasyunal na operasyon ng paglalagay ng mina sa Strait of Hormuz, ngunit wala pang kasunduan na naabot para sa ganap na muling pagbubukas ng daang ito.
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