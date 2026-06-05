Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lavrov: Ang posibleng kasunduan ng Washington-Tehran ay dapat isaalang-alang ang interes ng Iran at mga kapitbahay nito
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Russia:
Dapat ipagpatuloy ng Washington at Tehran ang mga usapan na nagaganap at ang magiging kasunduan ay dapat isaalang-alang ang interes ng Iran at mga karatig bansa nito.
Ang pagsulong ng usapan sa pagitan ng mga Arabong bansa at Iran ay mahalaga at ang Russia ay handang mapadali ito.
Ang Russia ay may isang konsepto ng seguridad sa Persian Gulf na kamakailan ay na-update nito at ipinadala sa anim na bansa ng Gulf Cooperation Council gayundin sa Tehran.
Upang pasiglahin ang usapan, kinakailangan munang ganap na iwanan ang anumang pamamaraang militar sa hinaharap.
Si Sergei Lavrov, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Russia, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang press conference pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang katapat mula sa Oman sa Moscow, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na ipagpatuloy ang usapan sa pagitan ng Washington at Tehran. Sinabi ni Lavrov na ang posibleng kasunduan ay dapat matiyak ang interes ng Iran at mga karatig bansa, at sinabi na handa ang Russia na gumanap ng papel upang mapadali ang usapan sa pagitan ng mga Arabong bansa at Iran. Idinagdag niya na ang Russia ay may na-update na konsepto ng seguridad para sa Persian Gulf na kamakailan ay ipinadala sa anim na miyembrong bansa ng Gulf Cooperation Council gayundin sa Tehran. Itinuring ni Lavrov na ang kinakailangang kondisyon upang pasiglahin ang anumang usapan ay ang "ganap na iwanan ang anumang pamamaraang militar sa hinaharap." Ang mga pahayag ni Lavrov ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 4, 2026) ang mga kinatawan ng Iran, Tsina, at Russia sa Vienna ay nakipag-usap kay Rafael Grossi, Director General ng IAEA, tungkol sa agenda ng pagpupulong ng Board of Governors.
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