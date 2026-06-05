Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbisita ng ambassador ng Lebanon sa Tehran kay Joseph Aoun
Iniulat ng Lebanese media ang pagbisita ng ambassador ng Lebanon sa Tehran kasama ang pangulo ng kanyang bansa.
Ang relasyon ng Lebanon at Iran ang naging sentro ng konsultasyon at usapan ng pangulo sa ambassador ng Lebanon sa Tehran.
Inihayag ng tanggapan ng pangulo ng Lebanon noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) na ang "relasyon ng Lebanon at Iran" ang naging paksa ng pag-uusap ni Heneral Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, kasama si Hassan Abbas, dating ambassador ng Lebanon sa Islamic Republic of Iran. Si Hassan Mohammad Abbas na nagsilbing ambassador ng Lebanon sa Tehran sa loob ng 7 taon mula 2018 hanggang 2025 ay bumalik na ngayon sa Beirut matapos ang kanyang termino. Ang pagpupulong na ito ay ginagawa sa panahong ang tigil-putukan sa Lebanon ay naging isa sa pinakamahalagang pinagmumulan ng hindi pagkakasundo sa usapin ng pagtatapos ng digmaan sa rehiyon, at ang mga opisyal ng Lebanon ay nanawagan noon para sa kumpletong pag-atras ng hukbo ng Israel mula sa timog Lebanon.
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