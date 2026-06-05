Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inalis ng UAE ang kalahating milyong upuan ng eroplano
Sa pinakabagong tanda ng lalim ng epekto ng Ramadan War sa ekonomiya ng rehiyon, napilitan ang Emirates airline na alisin ang halos kalahating milyong upuan mula sa kanilang flight schedule ngayong buwan; isang bilang na katumbas ng 16 porsyento ng kapasidad ng flight ng kompanyang ito.
Sa pinakabagong tanda ng malalim na epekto ng "Ramadan War" sa ekonomiya ng rehiyon, kinumpirma ng Emirates airline na nag-alis ito ng halos kalahating milyong upuan mula sa flight schedule ng Hunyo. Ang bilang na ito, na katumbas ng 16 porsyento ng kabuuang kapasidad ng airline na ito, ay inihayag habang ang ika-apat na buwan ng digmaan sa Kanlurang Asya ay nagpapatuloy. Batay sa datos ng Cirium, ang bilang ng araw-araw na flight ng kompanyang ito ay bumaba mula 237 flight noong Hunyo 2025 patungong 200 flight, at ang Emirates ay kasalukuyang nagpapatakbo ng halos 80 porsyento ng pre-war flight schedule nito. Ang mga pagbabawas na ito ay nagaganap habang ang mga abalang ruta tulad ng Heathrow, Gatwick, at London Stansted airports, gayundin ang Amsterdam, Vienna, Beijing, at Brisbane ay nakaranas ng higit 50 porsyentong pagbaba sa bilang ng mga flight. Inihayag ng International Air Transport Association (IATA) na ang demand sa paglalakbay sa mga airline sa Kanlurang Asya noong Abril 2026 ay bumaba ng 46.6 porsyento kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, at ang kapasidad ng flight ay bumaba rin ng 38.4 porsyento. Ang average na load factor ay bumaba ng 13.1 porsyentong puntos sa 70.1 porsyento.
Ang mga abalang ito ay hindi limitado lamang sa Emirates; binawasan din ng Qatar Airways ang kanilang Hunyo flight schedule ng 19 porsyento. Sa gitna ng Ramadan War, nag-iisa sa isang araw, mahigit 6,000 flight sa buong mundo ang kinansela, kung saan ang Emirates ang may pinakamataas na bilang ng pagkansela sa araw na iyon na may 485. Kapansin-pansin na bilang paghihiganti sa mga pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime noong Pebrero-Marso 2026, tinarget ng Iran ang mga layunin sa UAE gamit ang mga missile attack, na nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng Dubai International Airport.
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