Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paghahambing ng aksyon ng hukbo ng Amerika sa Iran at Venezuela
Foreign Affairs:
Sa nagaganap na maraton ng hukbo ng Amerika, ang Pentagon ay nangangailangan ng parehong dami at kalidad upang manalo sa mga modernong labanan.
Ang digmaan sa Iran kasama ang pagdakip kay Maduro ay malinaw na nagpakita kung ano ang magagawa at hindi magagawa ng hukbo ng Estados Unidos sa kasalukuyang kalagayan.
Ang magasing Foreign Affairs sa isang analitikal na ulat na isinulat ni Jeffrey A. Friedman, propesor sa Dartmouth University, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) ay inihambing ang military operation ng Amerika sa Venezuela at ang kamakailang digmaan sa Iran. Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong si Donald Trump, Pangulo ng Amerika na tinatawag ang kanyang sarili na "Pangulo ng Kapayapaan," ay bumomba ng dalawang bansa sa nakalipas na dalawang buwan at lumubog ng ilang barko sa Caribbean Sea, at kasalukuyang nag-deploy ng isang napakalaking navy malapit sa Iran.
Batay sa ulat na ito, ang mga pwersang Amerikano noong Enero 3, 2026 sa pagpasok sa Caracas sa hatinggabi ay dinakip si Nicolas Maduro, Pangulo ng Venezuela, at ang kanyang asawa at dinala sila sa New York. Ipinakita ng mga survey ng Reuters na ang opinyon ng publiko sa Amerika tungkol sa operasyong ito ay halos nahati sa tatlong pantay na bahagi. Ipinapakita ng kasaysayan na ang mga military intervention ay nagiging pampulitikang bentahe kapag sila ay epektibo, maikli, at teknikal na kahanga-hanga, ngunit ang mahaba at magastos na operasyon ay nagiging pampulitikang hadlang.
Sa kabilang panig, ang digmaan sa Iran na nagsimula noong Pebrero 28, 2026 ay nagpakita ng mas kumplikadong larawan ng kakayahang militar ng Amerika. Habang ang Pentagon ay nangangailangan ng parehong dami at kalidad sa modernong labanan, ang digmaan sa Iran ay nagpatunay na ang mga dating base ng Amerika sa rehiyon ay hindi na isang lakas. Batay sa mga ulat ng internasyonal na mapagkukunan, ang mga base ng Amerika sa Gitnang Silangan mula sa mga unang araw ng digmaan ay tinarget ng mabibigat na missile at drone attacks ng Iran, at ang mahalagang air equipment tulad ng refueling aircraft at early warning system ay nasira. Ayon sa Foreign Affairs, ang Amerika ay gumamit ng higit 850 Tomahawk missiles at lahat ng reserbang PrSM missiles nito sa digmaang ito, at dapat maghintay ng ilang taon upang muling itayo ang mga ito. Sa kabilang banda, ang Iran ay nagpaputok ng libu-libong Shahed drones (sa halagang mga 35 libong dolyar) laban sa mga target ng Amerika at mga kaalyado nito, na nagdulot ng malaking pinsala sa sibilyang imprastraktura ng Persian Gulf. Ang kawalan ng tiyak na saklaw para sa labanan, ang kahinaan sa murang teknolohiya, at ang mga gastos mula sa pagsasara ng Strait of Hormuz ay ginawa ang digmaang ito na isang hindi pa naganap na hamon para sa Washington.
Ang ulat na ito ay nagtapos na kung ang White House ay nag-akala na ang Iran ay maaaring pamahalaan tulad ng Venezuela, ito ay lubhang nagkamali sa kalkulasyon nito. Ang Venezuela ay isang nakahiwalay na bansa na may mahinang hukbo at gumuhong ekonomiya, samantalang ang Iran ay may malaking network ng regional allies, asymmetric military capability, at populasyon na higit 85 milyon. Maraming analista ang naniniwala na ang kamakailang digmaan ay sumira sa anumang guni-guni ng ganap na military supremacy ng Amerika, at ang Washington ngayon ay napipilitang ayusin ang mga pangako nito sa mga katotohanan ng modernong digmaan at ang lumalaking limitasyon ng kapangyarihang militar nito.
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