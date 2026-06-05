Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baqaei: Ang pagkabigo ng Alemanya na makakuha ng puwesto sa Security Council ay resulta ng hindi responsableng patakaran ng namumunong lupon ng bansang ito hinggil sa mga pag-unlad sa rehiyon ng Kanlurang Asya
Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, bilang tugon sa pagkabigo ng Alemanya na makuha ang kinakailangang bilang ng mga boto sa UN General Assembly upang mahalal bilang isa sa 10 hindi permanenteng miyembro ng UN Security Council, ay sumulat:
Ang pagkabigo ng Alemanya na makakuha ng puwesto sa UN Security Council, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mga dekada, ay isang malinaw na tanda ng protesta ng internasyonal na komunidad laban sa hindi responsableng at mapagpaimbabaw na diskarte ng namumunong lupon ng bansang ito tungkol sa genocide ng mga Palestinian at gayundin sa military aggression ng Zionist regime laban sa Iran. Alalahanin natin na ang Alemanya ay isa sa pinakamalaking nagbebenta ng nakamamatay na armas sa Zionist regime, binibigyang-katwiran ang genocide ng mga Palestinian, at sa panahon ng military aggression ng Zionist regime laban sa Iran, sa halip na tumupad sa mga internasyonal na pamantayan at kondenahin ang agresyong ito, inilarawan ito bilang: "Ang maruming gawain na ginagawa ng Israel para sa ating lahat." Ang bansang ito ay nanatiling tahimik pa nga tungkol sa krimen sa digmaan ng pagpatay sa 170 na mag-aaral sa lungsod ng Minab ng mga Amerikanong missile.
Ang mundo ay nagbabago at hinuhusgahan ng mga bansa ang pag-aangkin ng pagsuporta sa internasyonal na batas batay sa praktikal na pag-uugali ng mga gobyerno. Ang hindi pagpansin sa mga pagbabagong ito ay magdadala ng sarili nitong diplomatikong gastos.
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