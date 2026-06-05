Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iniulat ng Reuters ang pagsabog sa Port Al Fahal ng Oman
Ang pagkarga ng krudong langis sa Port Al Fahal ng Oman ay tumigil kasunod ng isang pagsabog na pinaniniwalaang mula sa isang drone attack.
Ang pagsabog na naging sanhi ng pagtigil ng operasyon ng pagkarga ng langis sa Port Al Fahal ay naganap sa pagitan ng mga pantalan bilang 1 at 2 ng daungang ito.
Ipinapakita ng data ng pagpapadala mula sa LSEG na maraming napakalaking tanker ang nakaangkla malapit sa daungan.
Ang Mina Al Fahal port, isa sa pinakamahalagang export terminal ng langis ng Oman na matatagpuan sa Dagat ng Oman at nasa labas ng disrupted area ng Strait of Hormuz, ay nakasaksi ng isang pagsabog noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) na humantong sa pagtigil ng operasyon ng pagkarga ng krudong langis. Dalawang mapagkukunang may alam ang nagsabi sa Reuters na ang pagsabog na ito ay naganap sa pagitan ng Single Buoy Mooring (SBM) bilang 1 at 2, at pinaniniwalaang mula sa isang drone attack. Ipinapakita ng data ng pagpapadala ng LSEG na maraming napakalaking tanker ang nakaangkla malapit sa daungan, na nagpapahiwatig ng pagkagambala sa normal na mga aktibidad ng pagkarga. Inihayag ng Petroleum Development Oman ilang oras pagkatapos ng insidenteng ito na ang operasyon sa Mina Al Fahal port ay nagpapatuloy nang normal. Ang Oman ay karaniwang nag-e-export sa pagitan ng 800,000 hanggang 900,000 barrel ng krudong langis bawat buwan mula sa terminal na ito.
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