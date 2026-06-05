Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: 6 na Merkava tank ang winasak sa timog Lebanon
Inihayag ng Hezbollah ngayon na 6 na Merkava tank ng hukbo ng Zionist regime sa paligid ng makasaysayang Al-Shaqif Castle sa timog Lebanon ay winasak gamit ang mga guided missile at Ababil drone.
Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang pahayag na sa nakalipas na 24 oras, anim na Merkava tank ng hukbo ng Israel sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon ay tinarget at winasak. Batay sa pahayag na ito, ang mga tanke na ito sa paligid ng makasaysayang Al-Shaqif Castle (Beaufort Castle) at mga lugar ng Al-Bayyada at Al-Qantara ay tinamaan gamit ang mga anti-tank guided missiles at Ababil suicide drone. Ang operasyong ito ay ginawa bilang tugon sa mga air strike ng Israel sa mga lugar ng tirahan ng Lebanon sa mga nagdaang araw at ang patuloy na military occupation sa timog ng bansang ito. Hindi pa inihayag ng hukbo ng Israel ang kanilang mga nasawi, ngunit iniulat ng Israeli media ang pagkamatay at pagkakasugat ng ilang sundalo.
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