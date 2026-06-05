Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panghihimasok ng bagong pinuno ng Mossad sa Al-Aqsa Mosque
Si Roman Gofman, ang bagong pinuno ng Mossad, sa unang pagkakataon matapos ang kanyang paghirang sa posisyong ito, ay nanghimasok sa Western Wall na katabi ng Al-Aqsa Mosque at nagsagawa ng mga ritwal ng Talmud.
Jerusalem – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 5, 2026) – Si Roman Gofman, ang bagong pinuno ng intelligence agency ng Zionist regime (Mossad), kaninang madaling-araw sa isang probokatibong aksyon, sa unang pagkakataon matapos ang kanyang appointment sa posisyong ito, ay sumalakay sa Western Wall (Al-Buraq) na katabi ng Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem at nagsagawa ng mga ritwal ng Talmud.
Batay sa mga naiulat na ulat ng mga mapagkukunan ng balita gayundin sa mga opisyal na pahayag na inilabas ng mga katawang kaanib ng Zionist regime, inilarawan ni Gofman ang pagbisitang ito bilang kanyang "unang pilgrimage" mula nang kanyang pamunuan ang bagong posisyon. Sa ritwal na ito, ang pinuno ng Mossad, kasama ang "Rabbi ng Pader at mga Banal na Lugar," si Rabbi Shmuel Rabinowitz, ay bumigkas ng mga awit ni David at nagbasa ng mga panalangin para sa kanyang tagumpay sa kanyang bagong misyon, sa bansa, at sa mga sundalo ng Zionist regime.
Ayon sa website ng Western Wall Heritage Foundation, sa pagtatapos ng seremonyang ito, naglagay si Gofman ng isang personal na tala sa mga siwang ng bato ng pader at sumulat sa rehistro ng mga bisita: "Ang lakas ng Israel ay hindi magsisinungaling." Nagbasa rin siya ng mga panalangin para sa tagumpay ng gobyerno at mga pwersang depensa ng Zionist regime.
Kapansin-pansin na si Gofman, na dati ay military secretary ni Netanyahu sa war room, ay kamakailan lamang, matapos ang kumpirmasyon ng Korte Suprema ng Zionist regime at pagtanggi sa mga petisyon ng mga kalaban, ay hinirang bilang ika-14 na pinuno ng Mossad. Sa kanyang seremonya ng pagpapakilala na ginanap noong Martes (Hunyo 2, 2026) sa presensya ni Benjamin Netanyahu, opisyal niyang sinimulan ang kanyang trabaho.
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