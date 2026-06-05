Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Houthi: Ang mga kaaway ay naghahangad na kolonisahin at hamakin ang Ummang Islamiko
Pinuno ng Ansarallah ng Yemen:
Ang mga kaaway ay nakatuon sa pagpapahina sa mga relihiyosong prinsipyo na nagsisiguro sa lakas at proteksyon ng lipunan upang masiguro ang kanilang sariling kaligtasan laban sa pagbangon ng Ummah.
Ang bunga ng pagtitiwala at pagtatapat sa mga kaaway ay ang pagkawala ng kalayaan at kalayaan ng Ummang Islamiko; kapag ang mga Muslim ay nagsumite nang may pagpapakumbaba sa dominasyon ng kaaway, hahanapin nila na alipinin at hamakin ang mga lipunang Islamiko.
Sa kabila ng lahat ng kanilang itim na rekord ng krimen, katiwalian, at kamalian, ang mga kaaway ay lumalaban sa mga banal na prinsipyo at halaga na ganap na sumasalungat sa kanilang kalikasan, at nais nilang lumikha ng isang bigo at hamak na lipunan mula sa mga Muslim.
Sanaa – Mga ahensya ng balita ng Yemen (Hunyo 5, 2026) – Si Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, pinuno ng Ansarallah movement ng Yemen, sa kanyang talumpati noong Biyernes para sa anibersaryo ng pagpanaw ni Imam Khomeini at gayundin sa mga pag-unlad sa rehiyon, ay nagsabi na ang mga kaaway ng Ummang Islamiko, sa pamamagitan ng pagtutok sa pagpapahina sa mga relihiyosong prinsipyo, ay nagsisikap na kolonisahin at hamakin ang mga Muslim. Ayon sa Al-Masirah, binanggit ni al-Houthi ang kamakailang digmaan sa Gaza at Lebanon at idiniin na ang pagtitiwala at pagtatapat sa mga kaaway ay humahantong lamang sa pagkawala ng kalayaan at kalayaan ng Ummang Islamiko, at gagawing hamak at dominado ang mga lipunang Islamiko. Binanggit din niya ang itim na rekord ng mga kaaway sa krimen, katiwalian, at kamalian, at ipinahiwatig na sila ay lumalaban sa mga banal na prinsipyo at halaga na ganap na sumasalungat sa kanilang kalikasan, at nais nilang lumikha ng isang bigo at hamak na lipunan mula sa mga Muslim.
..........
328
Your Comment