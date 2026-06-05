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Intelligence blunder ng US Air Force

5 Hunyo 2026 - 13:35
News ID: 1822689
Intelligence blunder ng US Air Force

Intelligence blunder ng US Air Force.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-

Intelligence blunder ng US Air Force

Naglabas ang US Air Force ng isang larawan ng refueling operation ng kanilang fighter jet noong kalagitnaan ng Mayo at idineklara na ang lokasyon nito ay "hindi isiniwalat."

Ito ay sa kabila na sa likod nito, ang artificial island na Palm Jumeirah ng Dubai ay ganap na nakikita, na nagpapatunay na ang operasyong ito ay nagaganap sa himpapawid ng UAE.

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