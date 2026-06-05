Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinanggihan ng Iran ang paratang tungkol sa paglipat ng mga reserbang uranium; dapat munang linawin ng Amerika ang mga pangako nito
Isang mapagkukunang malapit sa negotiating team ng Iran ang tumanggi sa ulat na inilathala ng Al Arabiya tungkol sa pagsang-ayon ng Tehran na ilipat ang bahagi ng mga reserbang enriched uranium nito sa isang ikatlong bansa, at itinuring itong mali. Ayon sa mapagkukunan, ang mga paksang may kaugnayan sa mga reserbang uranium ay hindi kasama sa kasalukuyang agenda ng usapan, at ang pagsusuri nito ay ipinagpaliban sa mga susunod na yugto ng pag-uusap.
Binigyang-diin din ng mapagkukunang ito na bago pumasok sa mas sensitibong mga usapin, ang panig Amerikano ay dapat magpakita ng mga konkretong hakbang at malinaw na mga pangako. Idinagdag niya na sa kasalukuyang kalagayan, ang pagkamit ng kasunduan sa mga pangunahing isyu at pagtatakda ng malinaw na mga balangkas ay magiging paunang kondisyon para sa pagpapatuloy ng proseso ng usapan.
Isang mapagkukunan sa negotiating team ng nukleyar ng Iran, noong Hunyo 5, 2026, ay mariing itinanggi ang ulat ng Al Arabiya tungkol sa kasunduan ng Tehran na ilipat ang bahagi ng mga reserbang enriched uranium nito sa isang ikatlong bansa. Ang mapagkukunang ito na hindi nagpakilala ay nagsabi sa Tasnim News Agency na "walang usapan tungkol sa paglipat ng uranium sa kasalukuyang agenda ng usapan" at ang mga naturang paksa ay maaari lamang suriin sa mga susunod na yugto kung may pag-unlad sa mga pangunahing isyu at matukoy ang mga pangako ng panig Amerikano. Idiniin niya na sa kasalukuyang kalagayan, dapat munang magpakita ang Amerika ng malinaw na mga pangako at konkretong hakbang, at ang pagkamit ng kasunduan sa mga pangunahing isyu at pagtatakda ng malinaw na mga balangkas ay magiging paunang kondisyon para sa pagpapatuloy ng proseso ng usapan. Ang pagtangging ito ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 4, 2026), si Rafael Grossi, Director General ng IAEA, sa isang panayam sa Sky News ay nag-claim na "ang mga reserbang enriched uranium ng Iran ay nasa parehong lokasyon pa rin ngunit ang pag-access dito ay naging mahirap dahil sa pisikal na pinsala" at ang mga aktibidad ng pagpapayaman ng Iran ay "napakalimitado o wala na."
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