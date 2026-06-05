Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matatag na hinarang ng Ireland ang dalawang kriminal na ministro ng Israel
Ayon sa Irish Examiner, ipinagbawal ang paglalakbay sa Ireland nina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich, dalawang ekstremistang ministro ng gabinete ng okupanteng rehimen sa Jerusalem.
Sinabi ni Micheál Martin, Punong Ministro ng Ireland, na ang kanilang pag-uugali ay nagbibigay-katwiran sa parusa sa antas ng European Union.
Kinumpirma niya ang pagbabawal na ito sa summit ng mga pinuno ng European Union at Western Balkans sa Tivat, Montenegro.
Sinabi ni Martin na si Jim O'Callaghan, Ministro ng Hustisya ng Ireland, ay nag-utos sa mga awtoridad na pigilan ang dalawang ministro ng Zionist regime na ito na makapasok sa Ireland.
Noong Biyernes (Hunyo 5, 2026), ang Ireland ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang sa pagkondena sa mga ekstremistang patakaran ng mga Itamar Ben-Gvir (Ministro ng Panloob na Seguridad) at Bezalel Smotrich (Ministro ng Pananalapi) ng Zionist regime sa pamamagitan ng pagpataw ng pagbabawal sa pagpasok. Ayon sa pahayagang Irish Examiner, si Micheál Martin, Punong Ministro ng Ireland, sa gilid ng summit ng mga pinuno ng European Union at Western Balkans sa Tivat (Montenegro), ay nagpahayag na ang pag-uugali ng dalawang ministrong ito ay "nagbibigay-katwiran sa parusa sa antas ng European Union." Idinagdag ni Martin na si Jim O'Callaghan, Ministro ng Hustisya ng Ireland, ay nag-utos sa mga awtoridad sa hangganan na pigilan sina Ben-Gvir at Smotrich na makapasok sa teritoryo ng kanyang bansa. Ang hakbang na ito ay ginawa sa panahong sina Ben-Gvir at Smotrich ay dati nang pinuna ng internasyonal na komunidad dahil sa kanilang mga pananalita at aksyon laban sa mga Palestinian at pang-iinsulto sa mga banal na lugar.
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