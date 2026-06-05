Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng dating pinuno ng Pentagon: Ang digmaan sa Iran ay nagiging "Vietnam ni Trump
Dating Kalihim ng Depensa ng Amerika:
Ang kasalukuyang digmaan sa Iran ay mabilis na nagiging Vietnam ni Trump.
Sa Vietnam, nakipag-usap kami ngunit sa huli, kinuha ng North Vietnam ang ganap na kontrol.
Masuwerte kami na nailabas namin ang aming mga pwersa.
Sa aking palagay, patungo kami sa isang mahina at marupok na kasunduan at sa gayon, sa susunod na apat o limang taon, ang Amerika at Israel ay malamang na mapipilitang makipagdigma muli sa Iran.
Si Mark Esper, dating Kalihim ng Depensa ng Amerika (2019-2020) na nagsilbi sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa isang panayam sa Fox News ay nagbabala na ang kasalukuyang digmaan sa Iran ay mabilis na nagiging "Vietnam ni Trump." Inihambing ni Esper ang kasalukuyang sitwasyon sa digmaan sa Vietnam (1955-1975) at sinabi na ang Washington ay nakipag-usap sa digmaang iyon ngunit sa huli ay kinuha ng North Vietnam ang ganap na kontrol at ang Amerika ay "masuwerte na nailabas ang mga pwersa nito." Hinulaan niya na ang magkabilang panig ay patungo sa isang "mahina at marupok na kasunduan" at sa susunod na apat o limang taon, ang Amerika at Israel ay "malamang na mapipilitang makipagdigma muli sa Iran." Ang mga pahayag ni Esper ay ginawa sa panahong kahapon (Hunyo 4, 2026) ay nagpasa ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika ng isang resolusyon na naglilimita sa kapangyarihang pandigma ni Trump, at ipinapakita ng mga survey na halos 70 porsyento ng mga Amerikano ang nagnanais ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Iran.
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