Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Putin: Hindi naghahangad ang Iran ng atomic na armas / Sinusuportahan namin ang pagtigil ng mga military action
Pangulo ng Russia:
Hindi namin iniisip na ang Iran ay nagsisikap na makamit ang atomic na armas; may karapatan ang Iran na makakuha ng uranium para sa mapayapang paggamit.
Wala kaming nakitang anumang provokasyon mula sa Iran na tumawag sa Estados Unidos na sumalakay.
Naniniwala ang Kanluran na ang Iran ay mawawasak mula sa loob pagkatapos ng mga military operation; ngunit ang Tehran sa ilalim ng patnubay ng pamumuno at ng mga tao nito ay nagpakita ng kabaligtaran nito.
Sinusuportahan namin ang desisyon na itigil ang mga military action sa Iran at itinuturing itong isang matalinong desisyon upang makamit ang isang matatag na kapayapaan.
Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa pangwakas na press conference ng St. Petersburg International Economic Forum, na binanggit ang nuclear program ng Iran ay nagpahayag na ang Moscow ay hindi nakakakita ng anumang senyales na ang Tehran ay nagsisikap na makamit ang atomic na armas at ang Iran ay may karapatang gumamit ng nuclear energy para sa mapayapang layunin. Binanggit ni Putin ang kamakailang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika (na nagsimula noong Pebrero 28, 2026) at sinabi na hinulaan ng Kanluran na ang Iran ay babagsak mula sa loob pagkatapos ng malawakang military operation, ngunit "ang Tehran sa ilalim ng patnubay ng pamumuno at ng mga tao nito ay nagpakita ng kabaligtaran." Tinanggihan din niya ang anumang provokasyon mula sa Iran na naging sanhi ng pag-atake ng Amerika at sinuportahan ang desisyon ng magkabilang panig na itigil ang military action, na inilarawan ito bilang "isang matalinong hakbang upang makamit ang isang matatag na kapayapaan." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika ay nananatili at ang hindi direktang usapan upang makamit ang political understanding ay nagpapatuloy. Si Putin ay nag-ulat din kahapon (Hunyo 4, 2026) sa kanyang pakikipagkita sa mga kinatawan ng internasyonal na news agency na na-update na ng Russia ang konsepto ng seguridad nito sa Persian Gulf at ipinadala ito sa anim na bansa ng Gulf Cooperation Council at sa Iran.
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