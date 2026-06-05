Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisikap ng Amerika na magpasa ng resolusyon laban sa Iran sa Nuclear Agency
Sinabi ng mga diplomat na nakatalaga sa Vienna sa Reuters na ang Estados Unidos ay naghahanda ng isang draft resolusyon upang kondenahin ang Iran sa paparating na pagpupulong ng Board of Governors ng International Atomic Energy Agency.
Ang hakbang na ito, na malamang na haharap sa pagtutol ng Russia at Tsina, ay maaaring gawing kumplikado ang sensitibong usapan ng Amerika at Iran para sa pagpapalawig ng tigil-putukan at pag-uusap tungkol sa nuclear program.
Vienna – Reuters (Hunyo 5, 2026) – Sinabi ng mga diplomat na nakatalaga sa IAEA noong Biyernes sa Reuters na ang Estados Unidos ay naghahanda ng isang draft resolusyon upang kondenahin ang Iran sa bisperas ng quarterly meeting ng Board of Governors. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ang Washington at Tehran ay sabay na nakikipag-usap upang palawigin ang tigil-putukan at pag-usapan ang nuclear program ng Iran, at nagbabala ang mga eksperto na ang resolusyong ito ay maaaring makagambala sa buong diplomatikong proseso. Ayon sa mga diplomat, ang eksaktong detalye ng draft ay hindi pa alam at hindi pa opisyal na ipinamamahagi. Sinabi ni Mikhail Ulyanov, kinatawan ng Russia sa ahensya, sa mga mamamahayag: "Sa palagay ko, ang hakbang na ito ay maaaring gawing pagalit ang panig ng Iran. Sa aking kaalaman, hinihiling ng resolusyong ito sa Iran na payagan ang mga inspektor ng ahensya na makakuha ng access sa mga nuclear facility nito." Idinagdag ni Ulyanov, na ang Russia at Tsina ay ang dalawang bansa na sumalungat sa lahat ng kamakailang resolusyon laban sa Iran, na hindi siya naniniwala na talagang ihaharap ng Amerika ang draft na ito. Ang mga nakaraang pinuno ng ahensya ay ilang beses nang nagbabala tungkol sa kawalan ng access sa mga nuclear site ng Iran. Ang ahensya ay hindi pa nakakapag-verify ng kalagayan ng mga reserbang enriched uranium ng Iran (na tinatayang mga 440 kg ng 60% uranium) mula nang ang mga military attack noong Hunyo 2025 ay sumira o lubhang nakapinsala sa tatlong kilalang enrichment facility ng Iran. Tinawag ng Iran ang mga nakaraang resolusyon ng Board of Governors na "ilegal," at ilang beses na pinataas ang mga nuclear activity nito o nilimitahan ang pakikipagtulungan sa ahensya bilang tugon sa mga naturang hakbang.
..........
328
Your Comment