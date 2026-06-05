Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamamaril ng mga sundalong Zionistang Israeli sa isang sanggol na Palestinian
Pinagbabaril ng mga teroristang sundalong Zionist ang mga miyembro ng isang pamilyang Palestinian sa timog ng Kanlurang Pampang, na nagresulta sa pagkasugat ng tatlong miyembro ng pamilyang ito, kabilang ang isang sanggol.
Inilarawan ng Ministri ng Kalusugan ng Palestine na kritikal ang kalagayan ng sanggol mula sa pamilyang ito na tinamaan ng bala ng mga Zionist.
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