Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtanggi ng visa at anino ng digmaan sa World Cup 2026
Websayt ng English network na Al Jazeera: Ang World Cup 2026 sa lupain ng Amerika, sa halip na maging isang pagdiriwang para sa pagkakaisa ng mga bansa, ay naging bihag ng mga patakarang panseguridad at mga krisis sa heopolitika.
Habang ang pambansang koponan ng Iran ay nasa ilalim ng mga espesyal na kalagayan dahil sa digmaan sa Gulpo ng Persia, ang walang katapusang higpit ng Washington sa pagpapalabas ng visa at ilang iba pang problema ay ginawa ang presensya ng mga tagahanga bilang isang panaginip na hindi makamit.
Ang krisis na ito ay hindi limitado lamang sa Iran, at ang pagbaha ng mga tinanggihang aplikasyon ng visa para sa mga bansa ng Global South ay bumabagabag sa unibersal na diwa ng palakasan.
Ang malaking katanungan ay ito: sa mundong pinangingibabawan ng mga ekwasyon ng kapangyarihan, ang World Cup ba ay kabilang pa rin sa mga tagahanga, o ito ba ay naging isang teatro lamang para sa isang piling iilan?
..........
328
Your Comment