Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-United Nations: Ang digmaan laban sa Iran ay magtutulak sa milyun-milyong tao tungo sa matinding gutom
Ang World Food Programme (WFP) ng United Nations ay nagpahayag na milyun-milyong tao ang nahihirapang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain, at sa ilang pagkakataon, dahil sa digmaan laban sa Iran ay nakararanas na ng matinding gutom.
Inihula ng WFP na ang mapaminsalang epekto ng digmaan ay lalala sa mga darating na buwan, kahit na bumaba ang krisis sa Gitnang Silangan.
Geneva – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 5, 2026) – Nagbabala ang World Food Programme (WFP) ng United Nations noong Biyernes na ang patuloy na labanan sa Gitnang Silangan at ang epekto nito sa presyo ng langis ay magtutulak sa milyun-milyong tao sa buong mundo, lalo na sa mahihirap at bulnerableng bansa, tungo sa matinding gutom. Idiniin ni Jean-Martin Bauer, pinuno ng serbisyo ng pagsusuri sa seguridad ng pagkain at nutrisyon ng WFP, na ang mga nakaraang babala ng internasyonal na katawan na ito tungkol sa isang malaking sakuna ng tao ay ngayon ay nagkakatotoo.
Inihayag ng WFP na ang pagtaas ng gastos sa gasolina at transportasyon dulot ng pagkagambala sa mga pangunahing ruta ng dagat kabilang ang Strait of Hormuz ay direktang nagpapataas ng presyo ng pagkain sa buong mundo. Ang negatibong senaryong ito na hinulaan noong Marso ay nagaganap na ngayon. Nagbabala si Carl Skau, Deputy Executive Director ng WFP, na kung walang sapat na makataong tugon, ang sitwasyong ito ay maaaring maging isang sakuna para sa milyun-milyong tao na nasa bingit ng gutom.
Ayon sa bagong ulat ng WFP na inilathala noong Biyernes, ang mga bansang Somalia, Afghanistan, at Sri Lanka ay kabilang sa pinakabulnerable sa krisis na ito. Sa Somalia, 6.5 milyong tao (halos isang-katlo ng populasyon) ang haharap sa matinding gutom, at inaasahang halos 60 porsyento ng mga kabahayan ay hindi makakatugon sa kanilang pangunahing pangangailangan. Sa Afghanistan, 17.4 milyong tao ang maaapektuhan, at karagdagang 2.3 milyong tao ang madaragdag sa 13.8 milyong tao na nakararanas ng kawalan ng seguridad sa pagkain bago ang digmaan. Sa Sri Lanka naman, hanggang 1.3 milyong tao ang nasa panganib na hindi matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain.
Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng WFP ay ang hindi sapat na badyet para sa makataong tulong. Ang mga gastos sa operasyon ay tumaas nang husto dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, at bilang resulta, napilitan ang organisasyon na bawasan ang mga serbisyo nito. Tinatayang ang WFP sa 2026 ay makapagbibigay ng serbisyo sa 1.5 milyong mas kaunting tao kumpara sa orihinal nitong plano. Kung magpapatuloy ang digmaan, mahigit 9 na milyong tao ang maaaring mawalan ng tulong pagkain.
Sinabi ng mga eksperto na ang kasalukuyang krisis ay hindi limitado sa kakulangan ng pagkain, kundi ang mundo ay nahaharap sa isang bagong shock sa halaga ng pamumuhay. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake ng Amerika at Israel (na nagsimula noong Pebrero 28, 2026) ay hindi lamang nakagambala sa daloy ng langis, kundi nagdulot din ng krisis sa pandaigdigang merkado ng pataba. Ang Iran ay kumokontrol ng halos isang-ikalima ng langis sa mundo at halos isang-katlo ng pandaigdigang kalakalan ng pataba. Ang kakulangan ng nitrogen at phosphate fertilizers ay isang direktang banta sa mga magsasaka sa papaunlad na mga bansa na kasalukuyang nakikipaglaban din sa pagbabago ng klima at mataas na temperatura.
Kasabay nito, ang pag-aangkat ng butil sa rehiyon ay lubhang nagambala. Ang Iran, na labis na umaasa sa maritime import ng butil (lalo na mula sa Timog Amerika at Russia), ay nahaharap sa 21 porsyentong pagbaba sa import ng trigo at 8 porsyento sa barley at mais. Inaasahang ang pagbaba ng import ng butil sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan ay nasa pagitan ng 5 at 20 porsyento.
Si Jean-Martin Bauer, pinuno ng WFP, sa pagtatapos ay nagbabala na binanggit ang karanasan ng krisis sa halaga ng pamumuhay noong 2022 kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine: "Ang nangyayari ay ang pagbabalik ng isang pandaigdigang krisis sa halaga ng pamumuhay na katulad ng naranasan natin noong 2022."
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