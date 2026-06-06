Video| Pag-amin ng mga Amerikanong pulitiko sa deadlock ng Washington laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng mga Amerikanong pulitiko sa deadlock ng Washington laban sa Iran.
Sa mga bagong pahayag mula sa mga Amerikanong pampulitikang pigura, makikita ang mga palatandaan ng pag-aalinlangan at pag-aalala tungkol sa proseso ng paghaharap sa Iran. Ang ilan sa mga opisyal na ito ay nagbanggit ng mga gastos ng mga nakaraang aksyon at ang kahirapan ng pag-abot sa isang kasunduan na katulad ng nakaraan.
Si Susan Rice, Amerikanong pulitiko: "Ngayon napipilitan kaming bumalik muli sa mesa ng usapan, ngunit sa pagkakataong ito ay may mas walang laman na mga kamay. Makakamit namin ang isang kasunduan na kung ito ay nasa antas ng kasunduan noong 2015, ako ay tunay na magugulat. Iyon ang dahilan kung bakit ang bagay na ito ay hindi talaga makatwiran."
Si Chris Murphy, Amerikanong senador: "Bawat pangulo ay binigyan ng katwiran tungkol sa mga kahihinatnan ng military action, tulad ng ginawa ni Trump."
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