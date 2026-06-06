Video| Mga larawan ng martir na sanggol na Palestinian sa Hebron

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng martir na sanggol na Palestinian sa Hebron.
Si Sam Fahd Abu Hikal, isang Palestinian na sanggol na nagpapasuso sa Hebron, ay pinaslang sa pamamagitan ng bala ng mga pwersang mananakop. Ang kanyang mga magulang ay nasugatan din sa pag-atakeng iyon.
Hebron – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 6, 2026) – Inihayag ng lokal na mapagkukunan sa lungsod ng Hebron sa sinasakop na West Bank noong Sabado na si "Sam Fahd Abu Hikal," isang pitong buwang gulang na sanggol na Palestinian, ay pinaslang sa pamamagitan ng direktang putok ng bala ng mga pwersang mananakop ng Zionist regime. Batay sa ulat na ito, ang mga magulang ng sanggol na ito ay nasugatan din sa pag-atakeng ito. Ang kilusang Hamas ay naglabas ng pahayag na kinondena ang krimeng ito at hiniling sa mga internasyonal na katawan na gumawa ng agarang aksyon upang ihinto ang mga hakbang na ito at papanagutin ang mga salarin. Inihayag ng mga mapagkukunan ng ospital sa Hebron na ang ina ng sanggol na ito ay nasa malubhang kalagayan pa rin. Sa oras ng paghahanda ng ulat na ito, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa tumugon sa pangyayaring ito.
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