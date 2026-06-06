Video| Prusisyon ng libing ni Ayatollah Fayyad sa Najaf at Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Prusisyon ng libing ni Ayatollah Fayyad sa Najaf at Karbala.
Ang banal na labi ng Dakilang Ayatollah Sheikh Mohammad Ishaq al-Fayyad, isa sa mga kilalang sanggunian ng mundo ng Shia, ay iprinusyon noong Biyernes (Hunyo 5, 2026) sa presensya ng maraming mga iskolar, opisyal, at libu-libong mananampalataya sa mga banal na lungsod ng Kadhimayn at Karbala. Ang seremonyang ito, na nagsimula mula sa banal na dambana ni Abul Fadl al-Abbas at nagtapos sa banal na dambana ni Imam Husayn, ay ginanap mula alas-5 ng hapon oras lokal.
Matapos ang pagpapaalam sa labi ng sangguniang ito sa Kadhimayn at Karbala, ang prusisyon ay ginanap noong Sabado (Hunyo 6) sa ganap na ika-9 ng umaga sa Najaf, at ang kanyang labi ay iprinusyon mula sa kanyang tanggapan patungo sa banal na dambana ni Imam Ali at pagkatapos ay inilibing sa tabi ng makalangit na dambanang ito. Ang gobyerno ng Iraq ay nagdeklara rin ng tatlong araw na pambansang pagluluksa kasunod ng pagkamatay ng banal na iskolar na ito.
Si Ayatollah al-Fayyad (ipinanganak 1930 sa Afghanistan) ay nagturo at nagsaliksik sa loob ng maraming taon sa seminaryo ng Najaf at isa sa mga kilalang estudyante ni Ayatollah al-Uzma al-Khoei. Siya ay pumanaw noong Huwebes (Hunyo 4) sa edad na 96 sa isa sa mga ospital sa Baghdad.
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