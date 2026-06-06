Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iran ang ikaapat na pinakamakapangyarihang bansa sa paggawa ng kaalaman sa makina ng eroplano sa mundo.
Batay sa ulat ng Australian Strategic Policy Institute (ASPI), ang Iran sa larangan ng agham ng "mga advanced na makina ng eroplano, kabilang ang supersonic" ay nasa ikaapat na ranggo sa mundo; mas mataas kaysa sa Japan, Italy, at Britain.
Tehran – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 5, 2026) – Ipinapakita ng pinakabagong update ng "Critical Technology Tracker" ng Australian Strategic Policy Institute (ASPI) na ang Iran ay nananatili bilang ikaapat na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa larangan ng agham ng "mga advanced na makina ng eroplano, kabilang ang supersonic (hypersonic)" at sa pag-ungos sa tradisyonal na kapangyarihan ng engineering at aviation tulad ng Japan, Italy, at Britain, ay nasa ikaapat na ranggo sa mundo pagkatapos ng mga superpower tulad ng China, Amerika, at India.
Batay sa ulat ng Australian institute, ang ranggo na ito ay batay sa dami at bilang ng mga pagsipi sa mga mataas na nai-cite na siyentipikong papel na inilathala sa mga kilalang internasyonal na journal sa pagitan ng 2021 at 2025, at sinusukat nito ang pagganap ng pananaliksik ng mga bansa sa larangan ng teknolohiyang ito; kaya ang pagsusuring ito ay higit sa lahat ay nagpapahiwatig ng "supremacy sa paggawa ng pangunahing kaalaman at siyentipikong pananaliksik."
Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng maraming taon ng mga parusa at teknolohikal na limitasyon, ang Iran ay nagtagumpay sa paglikha ng isang makabuluhang siyentipiko at teoretikal na pundasyon sa larangan ng disenyo ng mga advanced na sistema ng pagpapaandar ng eroplano. Ang bahagi ng kakayahang pang-agham na ito ay nagbunga rin sa industriya ng depensa ng Iran. Kabilang sa pinakamahalagang katutubong tagumpay ng Iran sa larangang ito ay ang "Oj" engine na ginagamit sa Kowsar fighter jet, ang "Jahash-700" turbofan engine na may single-crystal blade technology para sa mga strategic drone, at mga Ramjet propulsion system na idinisenyo para sa supersonic cruise missiles.
Bukod dito, kinikilala rin ng ulat ng ASPI ang siyentipiko at pananaliksik na katayuan ng ilang nangungunang unibersidad at research institute ng Iran sa pandaigdigang antas. Batay dito, ang Unibersidad ng Tehran ay nasa ika-10 ranggo sa mundo at ang Nuclear Science and Technology Research Institute ng Iran ay nasa ika-17 ranggo sa mundo sa listahang ito. Ang Sharif University of Technology, Amirkabir University of Technology, at Iran University of Science and Technology ay iba pang mga kilalang siyentipikong institusyon ng bansa na binanggit sa ulat na ito.
Ang ulat ng Australian Strategic Policy Institute ay nagbigay-diin din sa mas malawak na aspeto ng siyentipiko at teknolohikal na katayuan ng Iran. Batay sa ulat na ito, ang Iran sa 64 na kritikal at umuusbong na teknolohiya ay nasa ranggo sa pagitan ng ika-9 at ika-11 sa mundo, at sa ilang mga kategorya ay naungusan din nito ang Pransya. Ang Iran ay kabilang din sa nangungunang 10 bansa sa mundo sa 21 teknolohiya, at sa anim na pangunahing larangan kabilang ang "biofuels" at "intelligent materials science" ay itinuturing na isa sa limang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo.
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