Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Utos ng Kuwait na i-censor ang mga larawan ng pag-atake sa mga base ng Amerika.
Ayon sa Times Kuwait, ang Cyber Crimes Department ng Ministry of Interior ng Kuwait ay naglabas ng agarang babala at hiniling sa mga mamamayan ng bansa na umiwas sa pagpapalabas, pagbabahagi, o muling pagpapalabas ng anumang nilalamang may kaugnayan sa mga missile, military operations, digmaan, o security activities sa pamamagitan ng social media.
Ang pagpapalabas ng naturang nilalaman ay itinuturing na paglabag sa mga batas ng Kuwait at maaaring maglagay sa mga lumalabag sa legal na pananagutan.
Lungsod ng Kuwait – Pahayagang Times Kuwait (Hunyo 6, 2026) – Ang Cyber Crimes Department ng Ministry of Interior ng Kuwait, sa pamamagitan ng paglalabas ng agarang babala, ay hiniling sa mga mamamayan ng bansa na umiwas sa pagpapalabas, pagbabahagi, o muling pagpapalabas ng anumang nilalamang may kaugnayan sa mga missile, military operations, digmaan, o security activities sa social media. Batay sa ulat na ito, ang anumang pagpapalabas ng naturang nilalaman ay itinuturing na paglabag sa mga batas ng Kuwait at ang mga lumalabag ay haharap sa legal na pananagutan. Ang babalang ito ay inilabas sa panahong sa mga nakalipas na linggo, ang mga larawan ng missile at drone attacks ng Iran sa mga military base ng Amerika sa rehiyon kabilang ang mga base na nakatalaga sa Kuwait ay inilabas sa social media. Ang mga opisyal ng Kuwait ay nagbabala na noon tungkol sa anumang media action na magsasapanganib sa pambansang seguridad ng kanilang bansa.
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