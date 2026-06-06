Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Olibo na sinagot ng pulbura; tugon ng tiwala ni Joseph Aoun sa Zionist regime.
Beirut – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 6, 2026) – Ilang araw lamang matapos ilarawan ni Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, ang pakikipag-usap sa Zionist regime bilang "isang malusog at responsableng opsyon" at pinili ang diplomasya kaysa digmaan, ang hukbo ng Israel noong Sabado ay nagbigay ng tugon nito sa "olibong ito" sa pamamagitan ng malawakang air strike sa timog Lebanon. Sa pinakamatinding paglabag sa marupok na tigil-putukan, hindi bababa sa 9 na katao kabilang ang tatlong opisyal at sundalo ng hukbo ng Lebanon ang na-martir sa kalsada ng "Al-Khardali - Marjayoun" sa lugar ng Nabatieh.
Bago ito, si Joseph Aoun noong Linggo (Hunyo 1, 2026) sa pagdeklara na ang mga usapang pinamagitan ng Amerika ay "nangangailangan ng oras," ay nagpahayag: "Ang pakikipag-usap ay hindi nangangahulugang pagsuko, bagkus ay isang paraan upang wakasan ang mga digmaan na may pinakamababang posibleng pinsala." Sa pagpuri sa diyalogo bilang isang "malusog at responsableng opsyon," ipinahiwatig niya na ang diplomasya ay ang tanging praktikal na paraan ng Lebanon upang maiwasan ang paglala ng mga pinsala. Gayunpaman, ang mga pag-atake noong Sabado na nagdulot ng mabibigat na nasawi sa hukbo ng Lebanon ay praktikal na nagpakita na ang panig Israeli, sa halip na makipag-ugnayan sa tiwalang ito, ay patuloy na pinalala ang mga agresyon nito.
Kasunod ng pag-atakeng ito, si Joseph Aoun sa isang matinding pahayag ay tinawag itong "malinaw na paglabag sa soberanya ng Lebanon at internasyonal na batas" at idiniin na ang mga hakbang na ito ay "nagbabanta sa katatagan at seguridad ng timog." Binanggit niya ang mga pagsisikap ng Lebanon sa usapan sa Washington upang ihinto ang mga pag-atake, at idineklara na ang kanyang bansa ay hindi uurong sa harap ng pagsalakay sa kanyang lupain at mga tao, at hiniling ang agarang aksyon ng internasyonal na komunidad upang ihinto ang mga pag-atakeng ito.
Ang deklarasyon na ito ay isang mapait na tugon sa mapagkasunduang diskarte ng Pangulo ng Lebanon. Ang mga gumagamit ng social media, sa malawakang muling pagpapalabas ng balitang ito, ay tinawag itong "tugon ng tiwala ni Joseph Aoun sa Zionist regime" at itinuring itong isang halimbawa ng "olibo na sinagot ng pulbura." Kasabay nito, ang Hezbollah ng Lebanon ay naglabas din ng pahayag na tinawag ang mga pag-atakeng ito na "sinadyang krimen" at itinuring ang gobyerno ng Lebanon na responsable sa dugo ng mga martir ng hukbo dahil sa "pagtapon sa soberanya ng bansa at pagbibigay ng mga libreng konsesyon" sa kaaway.
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