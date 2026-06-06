Video| Mga larawang inilabas ng Hezbollah tungkol sa pagkasira ng isang Merkava tank sa timog Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawang inilabas ng Hezbollah tungkol sa pagkasira ng isang Merkava tank sa timog Lebanon.
Beirut – Lebanese media (Hunyo 6, 2026) – Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon ang pagkasira ng isang Merkava tank ng hukbo ng Zionist regime sa lugar ng "Al-Ghandouriyeh" sa timog Lebanon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang video. Sa pelikulang ito na inilabas ng media unit ng Hezbollah, ang sandali ng pagtama ng isang anti-tank missile sa katawan ng tanke at ang kasunod na pagsabog at ganap na pagkasira nito ay ipinapakita. Inihayag ng Hezbollah na ang operasyong ito ay isinagawa bilang tugon sa mga air strike ng Israel sa mga lugar ng tirahan ng Lebanon sa mga nagdaang araw. Ang hukbo ng Israel ay hindi pa tumugon sa ulat na ito. Ito ang ikaapat na Merkava tank na winasak sa timog Lebanon sa nakalipas na 48 oras.
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