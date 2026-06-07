Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pope: Ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran ay hindi makatarungan.
Pope Leo XIV sa kanyang paglalakbay sa Espanya, ay inilarawan ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran bilang isang hindi makatarungang digmaan, at pinuri ang Madrid para sa pagsisikap nito para sa kapayapaan sa pagitan ng mga bansa.
Madrid – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 6, 2026) – Pope Leo XIV, pinuno ng mga Katoliko sa mundo, noong Biyernes sa kanyang opisyal na paglalakbay sa Espanya, ay tinawag ang digmaan ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran bilang "hindi makatarungan" at pinuri ang paninindigan ng gobyerno ng Espanya sa pagtutol sa digmaang ito.
Bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag sa kanyang eroplano patungong Madrid mula sa Roma, binanggit ni Pope ang konsepto ng "makatarungang digmaan" na iniharap ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, upang bigyang-katwiran ang mga pag-atake laban sa Iran, at sinabi: "Walang makatarungang digmaan doon." Idinagdag niya: "Ang problema ay ang teorya ng makatarungang digmaan ay nagmula noong mga siglo na ang nakalipas; noong panahong hindi maisip ng mga tao ang mga armas at mapangwasak na kapangyarihan na umiiral ngayon."
Ang mga pahayag na ito ng Pope ay kasunod ng kanyang mga nakaraang tensyon kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika. Dati nang tinawag ng Pope ang banta ni Trump na "walang sibilisasyon ang mananatili sa Iran" bilang "hindi katanggap-tanggap," at tinawag naman ni Trump si Pope bilang "mahina at kakila-kilabot sa patakarang panlabas" bilang tugon. Sa kanyang paglalakbay, pinuri ng Pope ang Espanya dahil sa "pagtupad nito sa internasyonal na batas at multilateralismo" at "aktibong pangako nito sa kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa."
Kapansin-pansin na si Pedro Sanchez, Punong Ministro ng Espanya, ay inilarawan noon ang digmaan laban sa Iran bilang "ilegal." Si Pope Leo XIV sa mga darating na araw, bilang karagdagan sa pakikipagkita sa mga bulnerableng grupong panlipunan, ay magkakaroon din ng hindi pa naganap na talumpati sa Parliament ng Espanya.
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