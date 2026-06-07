Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baqaei: Ang mga bata ng Minab school ay naging bahagi ng makasaysayang alaala ng mga Iranian.
Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs: Ang kalungkutan dahil sa pagkawala ng isang bata ay paggalang sa likas na pagkatao at budhi ng tao. Ang mga bata ang pinaka-inosente at unang biktima ng digmaan, maging sila ay biktima ng bala, bomba, at missile, o ang kanilang katawan at kaluluwa ay nagtamo ng permanenteng sugat, o sila ay nagdadala ng mabigat na pighati ng pagkawala ng ama, ina, at mga mahal sa buhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.
Ang mga bata ng Shajara Tayyiba School sa Minab ay maikli ang buhay ngunit ang bakas ng kanilang presensya ay napakalalim sa kaluluwa ng ating lipunan kaya sila ay naging bahagi ng makasaysayang alaala ng mga Iranian.
Tehran – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 6, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, sa isang mensahe para sa anibersaryo ng pagkamartir ng mga mag-aaral ng Shajara Tayyiba School sa Minab na na-martir sa mga teroristang pag-atake, ay nagpahayag na ang mga bata ang pinaka-inosente at unang biktima ng digmaan, at ang kalungkutan sa pagkawala ng isang bata ay paggalang sa likas na pagkatao at budhi ng tao.
Binanggit ni Baghaei ang iba't ibang aspeto ng kahinaan ng mga bata sa mga digmaan, at idinagdag: maging sila ay biktima ng bala, bomba, at missile, o ang kanilang katawan at kaluluwa ay nagtamo ng permanenteng sugat, o sila ay nagdadala ng mabigat na pighati ng pagkawala ng ama, ina, at mga mahal sa buhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ipinahiwatig niya: "Ang mga bata ng Shajara Tayyiba School sa Minab ay maikli ang buhay ngunit ang bakas ng kanilang presensya ay napakalalim sa kaluluwa ng ating lipunan kaya sila ay naging bahagi ng makasaysayang alaala ng mga Iranian." Si Baghaei, habang ginugunita ang alaala ng mga mag-aaral na ito, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban at paghingi ng katarungan para sa mga inosenteng martir.
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