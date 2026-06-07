Video| Pagsasagawa ng "Grand March para sa Gaza" sa Europa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsasagawa ng "Grand March para sa Gaza" sa Europa.
Daan-daang mga nagpoprotesta sa lungsod ng Lurgan sa Northern Ireland ang kinondena ang Zionist regime dahil sa paggawa ng krimen sa Palestine.
Belfast – Mga ahensya ng balita ng Northern Ireland (Hunyo 6, 2026) – Daan-daang mga pro-Palestinian na nagpoprotesta noong Sabado ay lumahok sa "Grand March para sa Gaza at International Justice" sa lungsod ng Lurgan, Northern Ireland, at kinondena ang Zionist regime dahil sa mga krimen nito sa Gaza Strip. Ang martsang ito, na ginanap sa kahilingan ng Lurgan branch ng "Ireland Palestine Solidarity Campaign" (IPSC), ay sumaklaw sa 25-milya na ruta (katumbas ng haba ng Gaza Strip) mula Lurgan hanggang Omeath sa kahabaan ng Newry waterway upang ipahayag ang kanilang pakikiisa sa inaaping mamamayan ng Gaza. Ang mga kalahok, na may dalang mga bandila ng Palestine, ay humiling ng agarang pagtigil ng digmaan at pagtataguyod ng katarungan para sa mga inosenteng biktima ng Gaza.
Ang martsang ito, na inayos na may layuning mangolekta ng tulong para sa mga bata at mamamayan ng Gaza, ay dumaan sa nayon ng Scarva habang nahaharap sa pagtutol ng isang grupo ng mga mamamayang sumusuporta sa Zionist regime. Sinubukan ng Northern Ireland Parades Commission na pamahalaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kondisyon kabilang ang pagbabawal sa mga nagmamartsa na pumasok sa nayon at pag-iwas sa pagtataas ng anumang bandila at sigaw sa mga sensitibong bahagi ng ruta. Ang Police Service of Northern Ireland (PSNI) ay nag-deploy din ng malawak na armored vehicle, police dogs, at maging water cannon, na nagpatupad ng matinding hakbang sa seguridad upang maiwasan ang anumang posibleng labanan. Ang mga hakbang na ito ay ginawa sa panahong noong nakaraang taon, sa pagdaraos ng martsang ito, nagkaroon ng mga sagupaan sa pagitan ng mga partido.
Sa kabila ng tensiyonado at magulong kapaligiran na nilikha ng mga nagpoprotestang sumusuporta sa Israel, na ang ilan sa kanila ay may dalang mga bandila ng Zionist regime at Union Jack, at gumawa ng mapang-abusong pananalita at rasistang pang-iinsulto sa mga nagmamartsa, sa kabutihang palad ang kaganapang ito ay natapos nang walang malubhang pisikal na sagupaan. Ang mga opisyal ng Democratic Unionist Party (DUP), na kabilang sa mga tumutol sa pagdaraos ng martsang ito, habang nagpapahayag ng hindi kasiyahan sa paraan ng pamamahala ng pulisya at "panghihimasok sa normal na buhay ng nayon," ay nagpahayag ng kasiyahan na walang malubhang tensyon na naganap. Ipinahayag ng organisador na ang napakalaking makataong kilusang ito ay isang malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad na ang mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo ay nakasaksi ng genocide sa Gaza at sumisigaw laban sa katahimikan at hindi pagkilos ng mga gobyerno.
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