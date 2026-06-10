Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-IRGC: Isang MQ9 drone ng kaaway ang natunton at nawasak.
Sa kasalukuyang air clashes sa Strait of Hormuz, isang MQ9 drone na naglalayong lumapit at makialam sa larangan ng digmaan mula sa himpapawid sa hilaga ng Persian Gulf ay tinamaan ng apoy ng magigiting na mandirigma ng modernong air defense ng IRGC sa himpapawid ng Jam county sa Bushehr province at nawasak.
Tehran – Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (Hunyo 10, 2026) – Ang IRGC ay naglabas ng pahayag na nag-ulat ng pagkasira ng isang MQ-9 Reaper drone ng hukbo ng Amerika sa himpapawid ng Bushehr province. Batay sa pahayag na ito, ang drone na ito na papalapit sa himpapawid ng Jam county at nakikialam sa larangan ng digmaan sa Strait of Hormuz ay tinamaan ng apoy ng air defense ng IRGC at nawasak.
MQ-9 Reaper; ang pinakamahal at advanced na drone ng hukbo ng Amerika
Ang MQ-9 Reaper drone (nangangahulugang "Tag-aani") na ginawa ng General Atomics company ay itinuturing na isa sa pinakamahal at advanced na unmanned aerial vehicle ng hukbo ng Amerika. Ang drone na ito na may habang 11 metro at wingspan na 20 metro ay kayang lumipad sa bilis na mga 480 kilometro bawat oras hanggang sa taas na 15 kilometro. Ang bawat yunit ng drone na ito (hindi kasama ang mga kagamitan) ay nagkakahalaga ng mga 11.5 milyong dolyar at isang buong tactical unit na kinabibilangan ng apat na sasakyang panghimpapawid, ground control system, at mga bala ay nagkakahalaga ng mga 64 milyong dolyar.
Ang unmanned aerial vehicle na ito, na ang pangunahing misyon ay "hanapin, tukuyin, at sirain ang mga gumagalaw at sensitibo sa oras na target," ay kayang manatili sa himpapawid nang hanggang 30 oras nang tuloy-tuloy at magdala ng kumbinasyon ng Hellfire missiles at GBU-12 500-pound guided bombs.
Kasaysayan ng pagkasira ng MQ-9 ng Iran at mga kaalyado nito
Hindi ito ang unang pagkakataon na isang MQ-9 drone ay binaril ng sandatahang lakas ng Iran o mga kaalyado nito. Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 2026, ang hukbo ng Iran at IRGC ay nag-target ng dose-dosenang American drones kabilang ang MQ-9. Batay sa mga inilabas na ulat, ang sandatahang lakas ng Amerika hanggang ngayon ay nawalan ng hindi bababa sa 24 na MQ-9 drones sa paghaharap sa Iran, na ang kabuuang halaga ay tinatayang higit 7.2 bilyong dolyar.
Likas na kahinaan ng MQ-9 sa mataas na intensidad na labanan
Ilang beses nang inamin ng Pentagon na ang MQ-9, sa kabila ng mga advanced na kakayahan nito, ay "may mababang bilis at mahinang kakayahan sa personal na depensa, at sa kaganapan ng labanan, madali itong matarget." Naniniwala ang mga military expert na ang drone na ito, na idinisenyo para sa asymmetric warfare at laban sa mga rebelde na walang air defense, ay hindi angkop para sa labanan laban sa isang rehiyonal na kapangyarihan tulad ng Iran na may advanced na air defense at electronic warfare system.
Posibleng reaksyon ng CENTCOM
Ang United States Central Command (CENTCOM), na sa isang hiwalay na pahayag kaninang madaling-araw ay nag-ulat ng pagsasagawa ng mga "depensibong" pag-atake laban sa air defense at radar facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz, ay hindi pa tumugon sa pag-aangkin ng IRGC na binaril ang MQ-9 drone.
Paglala ng tensyon pagkatapos ng pagbagsak ng Apache helicopter
Ang mga pag-unlad na ito ay nagaganap sa panahong ang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington ay lubhang tumaas pagkatapos ng pagbagsak ng American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika malapit sa Strait of Hormuz noong Lunes (Hunyo 8). Ang hukbo ng Amerika kahapon ay nag-claim na ang helicopter na ito ay binaril ng Iran at bilang tugon ay nagsagawa ng air strike sa air defense at radar facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Ang Iran, habang itinatanggi ang pag-aangkin na binaril ng mga pwersa nito ang Apache helicopter, ay nag-ulat din kaninang madaling-araw ng pagsasagawa ng malawakang drone attacks laban sa mga base ng Amerika at radar system ng Fifth Fleet sa Bahrain.
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