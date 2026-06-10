Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hatol na pagkabilanggo para sa 4 na mamamayan ng Kuwait sa paratang ng pakikiisa sa Iran at pagiging miyembro ng Hezbollah.
Ang Court of Cassation ng Kuwait para sa State Security ay hinatulan ng pagkabilanggo ang isang Shia citizen ng bansa sa dahilan ng pagiging miyembro ng Hezbollah, at tatlo pang iba sa paratang ng pakikiisa sa Iran.
Lungsod ng Kuwait – Lebanese Al Nushrah news agency (Hunyo 9, 2026) – Ang Court of Cassation ng Kuwait para sa State Security noong Martes sa magkakahiwalay na desisyon ay hinatulan ng pagkabilanggo ang apat na mamamayan ng Kuwait sa mga paratang na may kaugnayan sa Hezbollah ng Lebanon at pakikiisa sa Iran.
Batay sa mga inilabas na ulat, hinatulan ng korte ang isang mamamayan ng Kuwait ng 5 taong pagkabilanggo sa paratang ng "pagiging miyembro ng Hezbollah organization." Gayundin, dalawang iba pang mamamayan ay hinatulan ng 3 taong pagkabilanggo bawat isa; isa sa paratang ng "pagpapalaganap ng maling balita at paglikha ng kaguluhan" sa pamamagitan ng social media, at ang isa naman dahil sa "pakikiisa sa agresyon ng Iran" at paglikha ng kaguluhan. Binawi rin ng korte ang paunang desisyon sa isa sa mga akusado na pinawalang-sala sa unang yugto, at hinatulan siya ng 3 taong pagkabilanggo.
Sa mga kasong ito, kinumpirma ng korte ang mga paunang desisyon na may kaugnayan sa ilan sa iba pang mga akusado na pinawalang-sala. Gayundin, naglabas ang korte ng mga desisyon ng pagpapawalang-sala sa tatlo pang akusado (dalawang babae at isang lalaki) na sa paunang yugto ay pinawalang-sala dahil sa "pakikiisa sa agresyon ng Iran at paglikha ng kaguluhan."
Background: Kamakailang pag-aresto ng Kuwait laban sa mga tagasuporta ng Iran
Ang mga desisyong ito ay inilabas sa panahong ang Kuwait sa mga nakalipas na linggo ay nagsimula ng isang bagong alon ng judicial at security actions laban sa mga indibidwal na inakusahan ng pagsuporta sa Iran at Hezbollah. Bago ito, ang mga opisyal ng Kuwait ay nag-aresto ng 18 katao sa paratang ng pagpopondo sa Hezbollah. Gayundin noong nakaraang linggo, ang mga opisyal ng Kuwait ay nag-utos ng pagpapatalsik ng 15 Iranian diplomat at pagsasara ng military, cultural, at commercial attaché ng Iran sa Kuwait.
Sa isang hiwalay na kaso, kinumpirma ng Court of Cassation ng Kuwait ang hatol na 3 taong pagkabilanggo kay Zainab Dashti, anchor ng state television network ng Kuwait, sa paratang ng "pakikiisa sa Iran" at "paglikha ng kaguluhan" sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pro-Iran na nilalaman sa social media. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng lumalaking paghihigpit ng Kuwait laban sa anumang pagpapahayag ng pakikiisa sa Iran at mga kaugnay na grupo nito sa gitna ng kasalukuyang military tensions sa rehiyon.
Batay sa mga nakaraang ulat, anim na Arabong bansa sa Persian Gulf kabilang ang Kuwait ay nagpahayag ng Hezbollah bilang isang teroristang organisasyon noong 2016. Ang relasyon ng Kuwait at Iran sa mga nakaraang taon ay dumanas ng maraming pagtaas at pagbaba, at ang Kuwait ay palaging sinubukan na mapanatili ang balanse sa pagitan ng malalaking kapitbahay nito, ang Saudi Arabia at Iran.
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