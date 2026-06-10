Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ng Speaker ng US House of Representatives: Ang mga pag-atake sa Iran ay target.
Si Mike Johnson, Republican Speaker ng US House of Representatives, noong Martes ng gabi oras ng Washington, pagkatapos ng panibagong pagsalakay ng kanyang bansa sa Iran, ay inangkin na ang mga pag-atakeng ito ay "target at proporsyonal."
Sinabi niya na ilang oras bago ang pag-atake, siya ay nasa "Situation Room" ng White House kasama si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, JD Vance, Bise Presidente, Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa, at ang pinuno ng CIA, at tinalakay nila ang tungkol sa digmaan sa Iran at iba pang mga paksa.
Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 10, 2026) – Si Mike Johnson, Republican Speaker ng US House of Representatives, ilang oras matapos ang deklarasyon ng bagong air strike ng hukbo ng kanyang bansa laban sa mga military facility ng Iran malapit sa Strait of Hormuz, sa isang press conference sa Kongreso ay inangkin na ang mga pag-atakeng ito ay "target, tumpak, at proporsyonal" sa mga banta ng Iran.
Sinabi ni Johnson sa mga mamamahayag: "Ang Estados Unidos ay may karapatang ipagtanggol ang sarili at ang mga pwersa nito. Ang mga pag-atake kagabi ay tiyak at tanging ang mga military facility ng Iran na direktang nagbabanta sa mga internasyonal na komersyal na barko at mga pwersang Amerikano ang tinarget." Idinagdag niya na ang mga pag-atakeng ito ay ginawa sa direktang utos ni Donald Trump at pagkatapos ng "kumpletong pagtatasa ng mga opsyon" sa Situation Room ng White House.
Inihayag din ng Speaker ng US House of Representatives ang mga detalye ng emergency meeting ng White House National Security Council na ginanap ilang oras bago ang mga pag-atake. Ayon kay Johnson, sa pagpupulong na ito, bilang karagdagan kay Trump, sina JD Vance (Bise Presidente), Marco Rubio (Kalihim ng Ugnayang Panlabas), Pete Hegseth (Kalihim ng Depensa), at ang pinuno ng CIA ay naroroon, at tinalakay nila ang tungkol sa "iba't ibang aspeto ng digmaan sa Iran at posibleng hinaharap na mga senaryo."
Bagong detalye mula sa air strike kagabi
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong kaninang madaling-araw (Miyerkules, Hunyo 10), ang hukbo ng Amerika ay naglabas ng pahayag na idineklara na bilang tugon sa pagbaril ng isang Apache helicopter ng Iran noong Lunes (Hunyo 8), nagsagawa ito ng tumpak na "depensibong" pag-atake laban sa air defense ng Iran, ground control station, at surveillance radar site malapit sa Strait of Hormuz. Inangkin ng CENTCOM na ang mga pag-atakeng ito ay ganap na matagumpay na naisagawa at "lahat ng paunang itinakdang target ay nawasak."
Ilang oras pagkatapos ng pahayag ng hukbo ng Amerika, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay nag-ulat din ng pagtunton at pagkasira ng isang MQ-9 Reaper drone ng hukbo ng Amerika sa himpapawid ng Jam county (Bushehr province) at idiniin na ang drone na ito ay naglalayong lumapit at makialam sa larangan ng digmaan sa Strait of Hormuz. Gayundin, ang hukbo ng Iran kaninang madaling-araw ay nag-ulat ng pagsasagawa ng isang bagong alon ng drone attacks laban sa mga base ng Amerika at radar system ng Fifth Fleet sa Bahrain.
Mga reaksyon sa Kongreso: Suporta mula sa mga Republican at pagpuna mula sa mga Democrat
Habang si Mike Johnson ay nagtanggol sa mga pag-atakeng ito bilang "isang matalino at mapigil na aksyon," ang mga senador ng Democrat kabilang sina Chris Murphy (Connecticut) at Bernie Sanders (Vermont) ay naglabas ng mga pahayag na inakusahan ang administrasyong Trump ng "pagtulak sa rehiyon patungo sa isang ganap na digmaan" at "paglabag sa awtoridad ng Kongreso na magdeklara ng digmaan." Gayunpaman, idiniin ni Trump noong Martes ng gabi sa harap ng mga mamamahayag na "ang Estados Unidos ay handa para sa anumang senaryo at hindi papayagan ang Iran na ilagay sa panganib ang seguridad ng rehiyon."
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