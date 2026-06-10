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Video| Video ng sandali ng pagkasira ng isang American MQ9 drone sa himpapawid ng Bushehr province

10 Hunyo 2026 - 07:52
News ID: 1825077
Video| Video ng sandali ng pagkasira ng isang American MQ9 drone sa himpapawid ng Bushehr province

Video ng sandali ng pagkasira ng isang American MQ9 drone sa himpapawid ng Bushehr province.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Video ng sandali ng pagkasira ng isang American MQ9 drone sa himpapawid ng Bushehr province.

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