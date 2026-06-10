Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Artillery attack ng Saudi Arabia sa Yemen.
Kasunod ng bagong artillery aggression ng hukbo ng Saudi Arabia sa mga hangganang lugar ng Yemen, ilang sibilyang naninirahan sa Saada province ang tinarget.
Sa pag-atakeng ito na nagtarget sa mga residential area sa "Al Thabit" region, 2 katao ang na-martir at 2 iba pa ang malubhang nasugatan.
Sanaa – Saba news agency ng Yemen (Hunyo 10, 2026) – Ang hukbo ng Saudi Arabia kaninang madaling-araw (Miyerkules) ay tinarget ang mga hangganang lugar ng Saada province sa hilagang Yemen ng kanilang artillery attacks. Batay sa ulat ng lokal na mapagkukunan, ang mga pag-atakeng ito ay nagtarget sa mga residential area sa "Al Thabit" region kung saan hindi bababa sa 2 sibilyan ang na-martir at 2 iba pa ang malubhang nasugatan.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang mga lugar ng "Al Mazraq," "Jabal al-Nar," "Al Malahid," "Al Manzalah," "Al Mughaylah," "Tashar," "Shagdam," "Baram," at "Jabal al-Ahmar" ay sabay ding binomba ng artilerya at Saudi missiles. Ang Armed Forces ng Yemen ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na tugon sa mga pag-atakeng ito.
Pagdagsa ng mga pag-atake pagkatapos ng ilang taon ng relatibong katahimikan
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong pagkatapos ng ilang taon ng relatibong katahimikan, ang magkasalungat na pag-atake sa pagitan ng Saudi Arabia at Yemen sa mga nakalipas na linggo ay muling tumindi. Batay sa mga inilabas na ulat, kahapon (Hunyo 9) din, ang Saudi air defense sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon ay naisaaktibo sa himpapawid ng lungsod ng "Al Kharj" na higit isang libong kilometro mula sa hangganan ng Yemen. Inangkin ng tagapagsalita ng Saudi forces na humarang sila ng isang missile na pinaputok mula sa Yemen.
Kapansin-pansin na ang Saada province (pangunahing sentro ng Ansarallah movement ng Yemen) mula nang magsimula ang digmaan noong 2015 ay palaging isa sa mga pangunahing sentro ng labanan at target ng malawakang air at artillery attacks ng Saudi coalition. Batay sa estadistika ng United Nations, ang digmaan sa Yemen hanggang ngayon ay nag-iwan ng daan-daang libong patay (direkta at hindi direkta) at milyun-milyong lumikas, at naging pinakamalaking humanitarian disaster sa mundo.
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